인천공항 자회사 노조, 파업 중 고의로 변기 막았나… “수사 의뢰 예정”

인천공항공사 자회사 노조의 파업기간 동안 공항 내 화장실을 고의로 막은 정황이 나타났다. 인천국제공항공사는 경찰에 수사를 의뢰하기로 했다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 27일 인천 중구 공사 청사에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사에서 김은혜 국민의힘 의원의 관련 질문에 "고의로 한 것으로 판단이 된다"며 이같이 밝혔다.

김 의원은 국감에서 휴지로 막힌 변기들의 사진을 제시한 뒤 "화장지를 통째로 뜯어서 변기에 막히도록 넣고, 오물투척 쓰레기 봉투까지 넣는 일이 자주 발생하느냐"고 물었다.

이에 이 사장은 "평상시 화장실을 이용하시는 여객들이 한 일로는 보여지지 않는다"고 대답했다.

변기를 고의로 막은 사람 중 민주노총 조합원으로 특정되는 인물도 있었다는 김 의원의 언급에는 "특정이 돼 수사 의뢰할 예정"이라고 밝혔다.

김 의원은 공항노동자 파업과 관련 "추석 연휴에 한번, 또 하필 APEC(아시아태평양경제협력체)이라는 국가 대사가 있는데 그걸 앞두고 파업하겠다는 것은 명백한 공사의 업무방해"라며 "철저히 조사해 법적 책임을 물어야 한다"고 말했다. 앞서 민주노총 공공운수노조 인천공항지역지부, 전국공항노동조합으로 구성된 전국공항노동자연대는 노동환경 개선 등을 요구하며 추석 명절 연휴기간 파업한 바 있다. 이들은 정부와 공사가 대책을 내놓지 않을 경우 다시 파업에 돌입한다는 입장이다.