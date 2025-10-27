아버지 빼닮은 故 신해철 자녀, MBC 대학가요제 무대서 '그대에게' 열창

가수 고(故) 신해철의 자녀가 대학가요제에서 아버지를 위한 헌정 무대를 선보여 시청자들의 마음을 울렸다.
지난 26일 방송된 2025 MBC 대학가요제 '청춘을 켜다'에는 밴드 루시(LUCY)가 37년 전 대학가요제의 대표곡인 무한궤도의 '그대에게'를 재해석한 무대를 선보였다.
그러다 곡 중반부 쯤 고(故) 신해철의 자녀 신하연 양과 신동원 군이 등장해 루시와 함께 '그대에게'를 열창했고, 심사위원과 MC를 비롯한 관람객들은 뭉클한 표정을 지어보였다.
특히 아버지를 빼다 박은듯한 두 자녀의 모습과 AI 기술로 복원된 신해철의 목소리가 더해지면서 시청자들에게 감동을 선사했다.
비록 AI로 재현된 목소리지만 '마왕' 신해철을 그리워하는 이들에게는 감동과 여운이 고스란히 전해졌다.
무대를 마친 뒤 딸 신하연 양은 "저는 이제 미국에서 대학생이 됐고 성인이 된 참에 처음으로 선 무대가 2025 MBC 대학가요제 '청춘을 켜다'라서 뜻깊고 영광이었다"고 소감을 전했다.
이어 아들 신동원 군은 "너무 긴장해서 온 몸이 떨렸는데 아버지가 무대를 지켜보고 계셨다면 칭찬도 해주시고 '이건 이렇게 살려야지' 꾸중도 하시지 않았을까 한다"고 말했다.
이어 MC 장도연의 "대학가요제에 나올 생각은 없냐"는 질문에 하연 양은 "저는 아빠와 다른 길을 걷게 될 테고 이번이 처음이자 마지막일 가능성이 크지만 사람일은 모르는 거니까 나오게 된다면 잘 부탁드린다"고 답해 은근한 기대감을 높였다.
마지막으로 두 자녀는 신해철 팬들에게 "벌써 아버지 기일이 열 번이 넘게 지나갔는데 아직도 기억해 주시고 챙겨주시는 아버지의 팬분들 너무 감사드린다"며 "제 기억 속에 아빠 팬분들은 우는 모습으로 많이 남아 있지만 오늘 무대는 웃으면서 즐겨주셨다면 기쁠 것 같다"고 말했다.
이어 "이제 그런 슬픈 표정 하지 말아요"라고 덧붙이며 신해철의 곡 '슬픈 표정 하지 말아요'를 선보이며 무대를 마무리했다.