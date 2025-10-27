NH콕뱅크 이노랩, 현장 의견 수렴을 통한 서비스 강화 논의

농협상호금융은 지난 15일 모바일 플랫폼 NH콕뱅크의 불편 해소와 소통 강화를 위한 이노랩 심층 토론회를 개최했다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동) 상호금융(대표이사 여영현)은 지난 15일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 농축협 모바일 금융 플랫폼「NH콕뱅크」경쟁력 강화를 위한 임직원 혁신 연구 조직인「NH콕뱅크 이노랩」심층 토론회를 개최했다.

「NH콕뱅크 이노랩」은 혁신(Innovation)과 연구(Lab)의 합성어로 혁신적인 서비스 개선을 통해 고객 감동을 실현하고자 하는 농협의 의지가 담겨있으며, 전국 농축협 직원 30명으로 구성되어있다.

지난 4월에 출범한「NH콕뱅크 이노랩」2기는 7개월 동안 조합원, 미성년자, 고령층 등 다양한 고객의 의견을 바탕으로 NH콕뱅크의 문제점 진단과 개선 방안 제시 등 여러 활동을 수행해 왔으며, 이번 심층 토론회를 마지막으로 실무 적용 가능성을 판단한 뒤 NH콕뱅크 서비스 개선에 반영할 예정이다.

여영현 상호금융 대표이사는 “일선 직원들의 이노랩 활동은 고객과 소통을 통해 업무를 개선할 수 있는 좋은 기회”라며, “소통 확대를 통해 고객의 불편 사항을 즉각 반영하여 고객 중심 서비스 운영에 최선을 다하는 NH콕뱅크가 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.