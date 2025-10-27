[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 28일 (화요일)

쥐

96년생: 금전적인 상황이 긴박하다.

84년생: 직장인은 일의 책임소재로 난감해진다.

72년생: 자신의 능력을 믿길 바란다.

60년생: 오늘은 상황에 따라 다르게 대응하라.

48년생: 작은 질병이라도 조심하라.

36년생: 용기를 내서 한발 내딛는 것이 좋다.

소

97년생: 동업권은 물러나는 것이 현명하다.

85년생: 강자에게는 정도로, 약자에게는 유연하게.

73년생: 윗사람과의 관계를 원만히 하자.

61년생: 하는 일이 잘 진행이 안되는 시기다.

49년생: 주위의 동조를 얻어보자.

37년생: 잠시 쉬어 가는 것이 현명하다.

범

98년생: 가족간에 마음을 먼저 열어야 편하다.

86년생: 잘나거나 못나거나 배울 점이 있다.

74년생: 먼 곳보다 가까운 곳이 좋다.

62년생: 상대방의 좋은 점을 먼저 생각하자.

50년생: 일을 제대로 구분하자.

38년생: 자신이 책임지는 것이 바람직하다.

토끼

99년생: 제자리를 찾아 열성있게 일하자.

87년생: 작은 질병도 방치하면 확산될 수 있다.

75년생: 쓸데없는 자기과시는 금물.

63년생: 이론과 실제는 차이가 있다.

51년생: 무리수를 두지 말자.

39년생: 내가 싫든 좋든 받아들이자.

용

00년생 일의 우선순위를 정하자.

88년생: 자신의 일에 긍지를 갖자.

76년생: 좋은 기회가 도래하다.

64년생: 중요한 약속은 오후에 하자.

52년생: 순간적인 향락에 조심하자.

40년생: 금전관계는 오전에 성사된다.

28년생: 열심히 일해도 성과가 조금 약하다.

뱀

01년생 나 스스로가 건강을 관리하자.

89년생: 상대에게 우선 믿음을 주는 것이 필요하다.

77년생: 일부러 앞에 나서지 마라.

65년생: 순리에 맞게 움직이자.

53년생: 일진일퇴를 거듭하는 때이다.

41년생: 손해본다고 속상해하지 말라.

29년생: 북방에서 건강에 좋은 정보를 얻는다.

말

02년생 크고 작은 일들이 잦지만 걱정은 마라.

90년생: 입장을 납득시키는 데 어려움이 예상된다.

78년생: 편안하고 안일한 생활는 노환이다.

66년생: 약속은 오후 5-7시가 좋다.

54년생: 말 한마디의 중요성을 되새겨라.

42년생: 뜻밖의 장애로 일이 더디다.

30년생: 상념에 사로 잡히지 말고 훌훌 털자.

양

03년생 물욕이 강하면 실물을 거둔다.

91년생: 물통이 물이 가득한데 계속 붓고 있다.

79년생: 창의력을 발전시킬 때이다.

67년생: 각자의 가정 속에 약간의 문제는 있다.

55년생: 상대방의 심중을 깊게 헤아리라.

43년생: 감언이설에 현혹되지 말라.

31년생: 남을 의식하지 말고 자신을 발전시키자.

원숭이

04년생 동정과 연민의 차이점이 구분하자.

92년생: 상대방의 좋은 점을 먼저 생각해라.

80년생: 정신적인 고통을 견디기가 어렵다.

68년생: 매듭지을 일은 빨리 끝을 보자.

56년생: 자신이 먼저 솔선수범하자.

44년생: 밝은 생각으로 임하라.

32년생: 작은 것에 만족하자.

닭

05년생 서면상의 문제점이 발생한다.

93년생: 자신의 능력을 가치있게 여기고 노력하라.

81년생: 친구에게 성의를 다하라.

69년생: 자영업자는 매출이 증대된다.

57년생: 무지몽매한 사람과 멀리하라.

45년생: 서운한 마음은 잊어야 편하다.

33년생: 금전정보에는 경계하는 것이 좋다.

개

06년생 감각만을 의존하지 말자.

94년생: 경제적으로 안정되고 있는 운이다.

82년생: 일은 생각보다도 부담이 크다.

70년생: 능력 밖의 것을 탐하지 말라.

58년생: 선심을 쓰는 것은 좋다.

46년생: 지나친 집착은 자신을 고통스럽게 한다.

34년생: 너무 심한 운동은 삼가하자.

돼지

95년생: 감정이입에 몰입하는 것이 나쁘지 않다.

83년생: 자신을 드러내고 싶지만 이르다.

71년생: 신용문제 금전문제가 걱정이다.

59년생: 활동적인 방향으로 밀고 나가자.

47년생: 요통이나 유행병에 조심하라.

35년생: 할인물건조심 소탐대실의 운세다.