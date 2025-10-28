원자력의 기본 상식, 퀴즈로 ‘쏙쏙’

한수원 월성본부, 에이펙 기념

11월 18일까지 룰렛 이벤트

한국수력원자력 월성원자력본부는 내달 18일까지 ‘2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC?에이펙)’ 정상회의를 기념하고 국민들의 원자력에 대한 올바른 이해를 돕기 위해 ‘원자력 바로 알기 퀴즈 룰렛 이벤트’(포스터)를 펼친다.



27일 월성본부에 따르면 이번 이벤트는 월성본부 홍보관을 방문하는 사람이면 누구나 참여할 수 있다. 안내 데스크에서 퀴즈 미션을 받아 홍보관을 관람하며 정답을 찾는 방식으로 진행한다.



퀴즈는 모두 10문항으로 원자력에 대한 기초 지식부터 안전, 환경, 방사선 등 다양한 분야로 구성됐다. 참여자들은 평화상, 화합상, 소통상 등 획득 점수에 해당하는 다양한 기념품을 받을 수 있다.



월성원자력본부는 앞으로도 원자력의 중요성을 널리 알리고 국민과의 소통을 지속하기 위해 다양한 참여형 이벤트를 추진할 방침이다.