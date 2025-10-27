거래시간 늘고 외인 투자 확대… 3분기 외환 거래액 역대 최대

올해 3분기 일평균 외환거래액이 또다시 역대 최대 규모를 기록했다.

27일 한국은행 ‘3분기 외국환은행의 외환거래 동향’에 따르면 3분기 하루 평균 외환거래액(현물환·외환파생상품 거래)은 828억4000만달러로 집계됐다. 지난 2분기(821만6000만달러)보다 6억8000만달러(0.8%) 늘어 2008년 통계 개편 이후 분기 기준 최대치를 경신했다.

서울 중구 하나은행 위변조대응센터에 원화와 달러화가 놓여있다. 뉴시스

다만 환율 변동성 축소 등 영향으로 외환파생상품의 거래가 줄며 전 분기(94억달러) 대비 증가 규모는 줄었다.

상품별로는 현물환 거래규모가 348억6000만달러로 전분기 대비 20억9000만달러(+6.4%) 증가했고, 외환파생상품 거래규모는 479억8000만달러로 전분기 대비 14억1000만달러(-2.9%) 감소했다.

은행별로는 국내은행의 거래규모가 394억9000만달러로 전분기 대비 22억2000만달러(+6.0%) 증가한 반면, 외환파생거래 비중이 큰 외은지점의 거래규모는 433억5000만달러로 전 분기 대비 15억4000만달러(-3.4%) 줄었다.

한은은 지난해 7월 외환시장 거래시간이 연장됐고, 외국인의 국내 증권투자 매매액이 증가하며 외환거래액이 늘고 있다고 설명했다.

외국인 국내 증권투자 매매액은 2분기 월평균 285조원에서 3분기(7∼8월) 351조원으로 증가했다.