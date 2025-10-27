[사설] 국회 회의장에서 ‘축의금 문자’ 최민희, 의원 자격 있나

국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 위원장인 더불어민주당 최민희 의원이 그제 국회 본회의장에서 휴대전화로 사적인 텔레그램 메시지를 보내는 광경이 신문사 카메라에 찍혔다. 최근 최 의원 딸의 결혼식에 축의금을 낸 이들 이름과 금액이 적힌 목록이었다. ‘사실상 뇌물이 아니냐’는 논란이 확산하자 최 의원 측은 “기관 및 기업으로부터 들어온 축의금을 돌려드리도록 보좌진에게 지시하는 내용”이라고 해명했다. 국민의힘이 수사기관 고발 등 법적 조치를 취하기로 한 가운데 최 의원에게 과연 ‘선량’의 자격이 있는지 의문이 든다.



공개된 사진 속 축의금 액수를 보면 20만∼50만원은 기본이고 100만원을 낸 이도 여럿이다. “900만원은 입금 완료”라는 문구는 서민들로 하여금 자기 눈을 의심하게 만들 지경이다. 명단은 더욱 가관이다. 대기업, 지상파 방송사, 종합편성채널 등 관계자는 물론 이동통신사 대표도 들어가 있다. 모두 업무상 국회 과방위와 밀접한 관계를 맺고 있는 인물들이다. 더욱이 지금은 국회 국정감사 기간이 아닌가. 국회의원이 국감철에 자녀 혼례를 치르며 피감기관에서 고액의 축의금을 받은 행위는 청탁금지법 위반 소지가 매우 크다.



그제는 일요일이었지만 이례적으로 국회 본회의가 열렸다. 국감 일정 때문에 멈춰 선 본회의를 여야 합의로 가동해 시급한 민생 법안 70여건을 통과시킨 것은 칭찬할 일이다. 그런데 최 의원은 국민 삶의 개선을 위해 휴일 소집된 국회 본회의에서까지 굳이 축의금 관련 문자를 발송해야 했나. 최 의원 측은 “지난 한 주 동안 계속 국감을 진행하느라 바쁜 관계로 오늘(26일) 축의금 리스트를 확인했다”는 입장이나 군색하기 그지없다. 국민의 귀에는 앞서 “양자역학을 공부하느라 딸 결혼식에 신경을 쓰지 못했다”는 해명과 도긴개긴으로 들릴 뿐이다.



의원 자녀 결혼식에 들어온 축의금 반환을 보좌진에게 시킨 것도 부적절한 처신이 아닐 수 없다. 최 의원은 앞서 보좌진에게 ‘갑질’을 한 정황이 드러난 민주당 강선우 의원이 성평등가족부 장관 후보자에서 낙마한 사실을 벌써 잊었는가. 최 의원은 국회 과방위 회의 도중 MBC 보도 내용에 불만을 터뜨리며 배석한 MBC 보도본부장을 퇴장시킨 일로 경찰에 고발까지 당한 상태다. 이쯤 되면 과방위원장직에서 스스로 물러나는 게 순리일 것이다. 민주당도 최 의원을 감싸기만 할 것이 아니라 당 차원에서 단호한 조치를 취해야 한다.