[이코노 브리핑] 3분기 日평균 외환거래 828억弗 역대 최대 외

3분기 日평균 외환거래 828억弗 역대 최대

올해 3분기 일평균 외환 거래액이 역대 최대 규모를 기록했다. 한국은행이 27일 발표한 ‘3분기 외국환은행의 외환거래 동향’에 따르면 3분기 하루 평균 외환 거래액(현물환·외환파생상품 거래)은 828억4000만달러로 집계됐다. 지난 2분기(821만6000만달러)보다 6억8000만달러(0.8%) 늘어 2008년 통계 개편 이후 분기 기준 최대치를 경신했다. 한은은 지난해 7월 외환시장 거래시간 연장, 외국인의 국내 증권투자 매매액 증가 등을 배경으로 설명했다.

“공정위, 허위·과장광고 교육업체 늑장 제재”

공정거래위원회가 허위·과장광고를 한 대형 교육업체를 유독 늑장 제재했다는 지적이 제기됐다. 27일 더불어민주당 허영 의원에 따르면, 표시광고법 위반 사건과 관련해 공정위는 2023년부터 이달까지 총 270건을 처리했고 평균 조치일은 365일이었다. 이 중 오래 걸린 5개 사건의 피심인은 모두 대형 교육업체였다. 챔프스터디는 객관적 근거 없이 ‘최단기 합격 1위’라고 광고한 혐의로 2억8000여만원의 과징금을 부과받았다. 이어 에듀윌(1315일), 에스티유니타스(1295일), 챔프스터디의 또 다른 사건(1226일), 메가스터디교육(1226일) 순으로 나타났다.

하나금융, 지드래곤 한정판 카드 3종 출시

하나금융그룹은 그룹 광고모델 지드래곤이 직접 디자인에 참여한 한정판 카드 3종을 선보인다고 27일 밝혔다. 이번에 출시되는 카드는 하나카드 프리미엄 라인인 ‘JADE’ 기반 신용카드 2종과 ‘트래블고’ 기반 체크카드 1종으로, 다음 달 11일부터 내년 1월11일까지 2개월간 한정 발급된다.