레알 마드리드, 시즌 첫 ‘엘 클라시코’ 승리

스페인 프로축구 레알 마드리드가 라이벌 FC바르셀로나와 올 시즌 첫 ‘엘 클라시코’에서 승리를 거뒀다.



레알 마드리드는 27일 스페인 마드리드의 산티아고 베르나베우에서 열린 2025∼2026 스페인 프로축구 라리가 10라운드 홈 경기에서 킬리안 음바페(프랑스)의 선제골과 주드 벨링엄(잉글랜드)의 결승골에 힘입어 바르셀로나를 2-1로 꺾었다. 지난 시즌 바르셀로나와의 ‘엘 클라시코’ 4경기에서 전패를 당하며 자존심을 구겼던 레알은 올 시즌 첫 맞대결에선 승리를 거두며 연패를 끊었다. 승점 3을 추가하며 승점 27(9승1패)이 된 레알은 2위 바르셀로나(승점 22, 7승1무2패)와 승점 차를 5로 벌리며 독주 체제를 마련했다.

지난여름 사비 알론소 감독을 새 사령탑으로 맞이한 레알은 이날 압도적인 경기력을 뽐내며 바르셀로나를 거세게 밀어붙였다. 레알이 음바페와 비니시우스 주니오르(브라질), 벨링엄 등 정예 멤버를 총출동시킨 반면 바르셀로나는 하피냐(브라질), 로베르토 레반도프스키(폴란드), 다니 올모, 가비(이상 스페인) 등 주전 멤버들이 부상으로 빠졌다.



전반 22분 벨링엄이 바르셀로나 미드필더와 수비진을 무력화하는 기가 막힌 패스를 전방으로 찔러 줬고, 폭발적으로 달려나간 음바페가 오른쪽 페널티 지역에서 오른발로 골문을 열었다. 바르셀로나는 전반 38분 마커스 래시퍼드의 패스를 받은 페르민 로페스가 동점골을 만들어냈다.



동점을 내준 레알에서는 5분 뒤 벨링엄의 결승골이 나왔다. 왼쪽 측면을 돌파한 비니시우스가 골라인 근처에서 반대쪽으로 크게 크로스를 올렸고, 에데르 밀리탕(브라질)이 머리로 떨군 공을 문전에서 벨링엄이 가볍게 밀어 넣었다.