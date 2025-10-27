품질 개선 마친 한강버스, 다음 달 1일 재출항

오전 9시부터 탑승 가능…하루 16회 운행 예정

서울시, 중단 기간 동안 300회 이상 운항 실시

한강버스가 다음 달 1일부터 운항을 재개한다. 지난달 29일 품질 개선 등으로 운행이 중단된 지 한 달 만이다.

서울 강서구 한강 마곡도선장에 정박된 한강버스에서 관계자들이 작업을 하고 있다. 뉴시스

서울시는 한강버스가 오는 11월 1일 오전 9시(첫차)부터 운항을 재개할 예정이라고 27일 밝혔다. 운행이 중단된 한 달 동안 한강버스는 승객 미탑승 상태로 성능 안전화 시범 운항을 시행했다. 이 기간에 약 300회 이상 반복 운항을 시행하며 선착장 접·이안 및 교각 통과 등 실제 운항 여건과 동일한 훈련을 통해 선박의 안정성 및 서비스 품질 보강을 완료했다.

운항 재개 시에는 당초 정식운항 시간보다 2시간 빠른 오전 9시에 운항을 시작해 오후 9시 37분(도착지 기준)에 종료된다. 한강버스는 주중 및 주말 1시간 30분 가격으로 하루 16회 운항될 예정이다.

서울시는 항차 별 2척의 선발을 배치해 결항을 제로화하고 그로 인한 탑승객 불편을 최소화할 계획라고 밝혔다. 지난 운항 시 운항 직전 선박 이상 발생해 결항이 불가피했던 점을 보완한 것이다.

한강버스는 동절기 기상 및 운항 환경 변화와 적응을 고려하여 내년 3월까지 하루 16회 운행되며, 내년 3월에 출·퇴근 급행 노선(15분 간격)을 포함해 오전 7시부터 오후 10시 30분까지 총 32회로 운항이 확대된다.

요금은 편도 성인 3000원, 청소년 1800원, 어린이 1100원으로 변동 사항은 없다. 지난 8월부터 선착장 연계를 위하여 연장 및 신설된 시내버스도 현재 정상 운행 중이다.

이용객들은 대중교통 환승활인을 통해 한강버스를 이용할 수 있다. 기존 기후동행카드에 5000원이 추가된 ‘한강버스 권종’을 별도로 충전하면 한강버스를 무제한으로 탑승할 수 있다.

박진영 서울시 미래한강본부장은 “한 달여 간의 안정화 운항을 통해 선박안전과 서비스 품질 보강을 완료하였다”며 “앞으로도 서울시는 서비스품질 향상과 안전성 제고에 최선을 다하며 한강버스가 시민 분들께 더 신뢰받는 수상 대중교통수단이 되도록 노력하겠다”고 밝혔다.