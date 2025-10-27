자전거 교통사고로 2024년 75명 숨져

5571건 사고… 3년만에 증가세

픽시족 늘며 10대 사고 50% ↑

지난해 자전거 교통사고가 5571건 발생해 75명이 숨진 것으로 집계됐다. 특히 사망자 수는 1년 새 17%나 는 것으로 나타났다.



행정안전부가 27일 발표한 ‘2024년 기준 자전거 이용 현황’에 따르면 자전거 교통사고는 5571건으로 2023년(5146건) 대비 8.3% 증가했다. 최근 4년간 자전거 교통사고 건수는 2021년 5509건, 2022년 5393건, 2023년 5146건으로 꾸준히 감소했는데 지난해 증가세로 돌아선 것이다. 사망자 수도 75명으로 2023년(64명)보다 17%(11명) 증가했다.

한 학생이 자전거를 타고 이동하고 있다. 연합뉴스

사고 유형별로 보면 ‘자전거 대 차’ 사고는 2023년 3553건에서 2024년 3638건으로 2.4% 증가했다. 같은 기간 ‘자전거 대 사람’ 사고는 1352건에서 1677건으로 24.0% 늘어났다.



사고의 주요 원인은 ‘안전운전 의무 불이행’(66.1%)으로 분석됐다. 최근 청소년들 사이에서 인기 있는 픽시 자전거를 타는 일부 이용자가 브레이크를 제거하고 운행함에 따라 안전성 문제가 제기되고 있다고 행안부는 설명했다. 특히 20세 이하 운전자 사고가 2023년 1077건에서 2024년 1620건으로 50% 넘게 증가했다.



한편 국토 종주 자전거길 12개 노선 총길이는 1857㎞로, 지난해 약 5만8000명이 이용해 2012년 시행 이후 누적 이용자가 100만명을 돌파했다.



김민재 행안부 차관은 “자전거 안전 문화 조성을 위한 교육·홍보 등 안전사고 예방과 감소를 위해 지방정부·경찰청·교육부 등 관계기관과 적극 협조해 나가겠다”고 밝혔다.