“교황, 한국서 세계 청년들에 평화 전할 것”

‘2027 서울 WYD’ 기본 계획 발표



레오 14세, 역대 교황 4번째 방한

北 청년들과 만남 의향도 전해져

밤샘기도·파견미사 등 개최 예정

최대 100만명 참가 대규모 행사

“진정한 포용·연대의 장 만들 것”

교황 레오 14세가 방한하는 2027 서울세계청년대회(서울WYD)가 2027년 7월29일부터 8월8일까지 10박11일간 전국 15개 교구에서 열린다.



서울WYD 조직위원회는 27일 가톨릭대학교에서 교황청과 협의를 거쳐 정한 서울WYD 기본계획을 발표했다. 교황은 한국 도착 후 상암월드컵경기장 혹은 광화문광장에서 카퍼레이드 등으로 우리나라 신자·시민들과 만나게 될 전망이다. 레오 14세는 성 아우구스티노 수도회 책임자 시절 5차례에 걸쳐 방한한 적이 있다. 교황으로서는 2027년 처음 한국에 온다. 역대 교황으로는 요한 바오로 2세(1984·1989년), 프란치스코(2014년)에 이어 4번째 방한이 된다.

교황 레오 14세가 26일(현지시간) 바티칸시국 성베드로 대성당에서 열린 신임 주교 서품 미사를 주례하고 있다. 바티칸=EPA·연합

레오 14세 교황은 이 대회를 계기로 북한 청년들과도 만나고 싶다는 의향이 있는 것으로 전해져 서울WYD가 한반도 평화를 위한 계기가 될지도 주목된다.



교황이 세계 각국을 찾아가 젊은이들을 만나는 행사로 자리 잡은 WYD는 요한 바오로 2세가 재위 중인 1985년 ‘세계 젊은이의 날’을 제정한 것을 기념해 이듬해 정식으로 시작됐다.



진리, 사랑, 평화를 대주제로 열리는 서울WYD는 7월29일∼8월2일 행사는 전국 15개 천주교 교구의 교구대회로, 8월 3∼8일 행사는 서울 전역에서 본대회 형태로 개최된다. 대미를 장식할 서울대교구 밤샘기도(8월7일)와 파견미사(8월8일)는 올림픽공원 또는 여의도 한강공원에서 개최하는 방안을 검토 중이다. 조직위 총괄 코디네이터 이경상 주교는 주변 시설 상황이나 폭염 대책 등 제반 여건을 고려하면 파견미사의 경우 여의도보다는 올림픽공원 일대가 더 유력한 것 같다는 견해를 표명했다. 외국에서 온 참가자 중 순례자는 홈스테이 및 가톨릭교회시설, 학교·체육관·공공기관, 타 종교 시설 등에서 숙박한다. 장애인, 봉사자 및 추기경 등 주요 인물은 호텔이나 전용 숙소를 이용한다. 레오 14세 교황은 현재 재건축 중인 주한 교황대사관에 머문다.



이 주교는 “교황님께서는 전 세계 청년들이 함께 한반도의 평화를 위해 기도하고 전 세계에 평화의 메시지를 전달하는 상징적 자리가 될 것을 상정하셨다”며 “가능하면 북한 청년들도 초대하고 또는 북한 이탈 청년들을 초대해서 그들을 만나시기를 기대하고 계신다”고 전했다.



서울WYD 조직위원장 정순택 대주교는 이날 모두연설에서 “레오 14세 교황님께서 대한민국을 친히 방문하시어, 한국은 물론 전 세계 모든 청년에게 위로와 격려, 사랑과 평화의 메시지를 전하실 것”이라며 “이 대회가 온갖 형태의 폭력과 착취로 고통받는 청년들, 세상으로부터 외면받은 청년들, 나아가 분단의 아픔 속에 살아가는 북한 이탈 청년들과 북한의 청년들까지 아우르는, 진정한 포용과 연대의 장이 되도록 하겠다”고 강조했다.



한편, 서울WYD는 최대 100만명이 참가하는 대규모 행사로서 2조700억∼3조1500억원 규모의 생산 유발 효과를 낼 것으로 조직위는 기대하고 있다. 부가가치 유발 효과는 9100억∼1조3700억원, 고용 유발 효과는 1만1000∼1만6000명 수준으로 보고 있다. 조직위는 서울WYD의 원활한 진행을 위해 입법부 및 정치권과 소통해 특별법 제정을 추진 중이다. 하지만 다른 종교단체는 서울WYD 특별법 제정에 반대하고 있다. 특정 종교 행사를 위한 특별법은 종교 간 형평성을 해치고, 헌법상 ‘정교분리 원칙’에도 반한다는 입장이다.