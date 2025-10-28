“서비스 복권 왜 안줘”… 식당서 칼부림

女 사장 사망… 남편도 중태

警, 60대男 체포·영장 신청

서울 강북구의 한 식당에서 발생한 흉기 난동 사건의 피해자 부부 중 아내가 끝내 숨졌다. 경찰은 현장에서 체포된 60대 남성에 대해 구속영장을 신청했다.

서울 강북경찰서는 강북구 수유동의 한 식당에서 2명에게 흉기를 휘두른 혐의(살인 및 살인미수)로 60대 A씨에 대해 구속영장을 신청했다고 27일 밝혔다.

사진=뉴시스

A씨는 전날 오후 2시쯤 해당 식당에서 밥을 먹은 뒤 부부 관계인 주인 2명에게 흉기를 휘두른 혐의를 받고 있다. 사건 발생 당시엔 사망자가 없어 살인미수 혐의였으나 병원으로 이송된 부부 중 아내가 이날 숨을 거두면서 살인 혐의가 추가됐다. 남편은 수술을 받았지만 건강이 위험한 상태로 알려졌다.

A씨는 홍보용 복권을 받지 못해 범행을 저지른 것으로 전해졌다. 이 식당은 올 7월 개업한 곳으로 술을 주문한 손님에게 1000원짜리 홍보용 복권을 줬는데, A씨가 본인만 받지 못했다며 소지하고 있던 흉기로 부부를 공격했다는 것이다. 목격자들에 따르면 이 남성은 만취 상태였던 것으로 전해졌다.

다만 경찰은 구체적 경위는 더 조사해봐야 한다는 입장이다. 경찰 관계자는 “복권 때문에 범행을 저질렀다고 단정할 수 없고, 결제 과정에서 A씨가 행패를 부리면서 시비가 붙어 범행을 저지른 것으로 파악된다”고 밝혔다.

사건이 벌어진 가게가 위치한 전통시장은 이달 31일 지역 축제를 계획 중이었지만 축제를 계획대로 진행할지 고민하고 있다.