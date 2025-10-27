[단독] ‘입시·채용 비리’ 국립전통예고 강제수사

학교, 관련 교사 수업배제 검토

문체부도 2주간 추가 현장감사

악기 구매 예산 부정 사용 확인

국립전통예고를 둘러싼 각종 의혹과 관련해 경찰이 강제 수사에 나선 가운데 상급기관인 문화체육관광부도 학교 현장감사를 지난달에 이어 한 차례 더 진행하는 것으로 27일 확인됐다. 학교는 압수수색 대상이 된 교사들에 대한 수업 배제 등 향후 조치를 검토하고 있다.

사진=국립전통예술고 홈페이지 캡처

서울경찰청 광역수사단 반부패수사대는 이날 전통예고 등을 상대로 압수수색 영장을 집행했다. 앞서 경찰은 이 학교에서 최근 5년 이내 ‘정교사 채용 실기시험’과 ‘신입생 입학시험’ 과정에서 비리가 있었다는 고발과 관련해 학교 관계자를 위계에 의한 공무집행방해 혐의로 지난달 17일 입건했다.



<세계일보 9월24일자 10면 참조>



고발 내용에 따르면 국악계 인사이자 학교 전 동문회장은 교사 채용 실기 심사위원으로 참석해 다른 심사위원들에게 졸업생인 특정 지원자의 점수를 높게 주도록 종용한 것으로 파악됐다. 인적사항을 알 수 없는 ‘정보 가림(블라인드)’ 시험이었지만 가림막을 걷어 얼굴을 확인하고 다른 심사위원들에게 ‘점수를 높게 줘야 하는 지원자’를 알려주는 식이었다. 현재 퇴직한 당시 교장 역시 심사 전 심사위원들에게 전화해 ‘전 동문회장이 무언가 언질을 줄 것’이라는 취지로 말한 것으로 전해졌다.



경찰은 이와 관련해 당시 심사위원으로 참석했던 이들의 진술을 확보했다. 다만 전 동문회장과 전 교장은 사실무근이라는 입장이다.



교사 일부가 신입생 선발고사에서 외부로부터 청탁받아 합격자와 불합격자를 사전에 조율했다는 혐의도 수사 중이다. 학교는 당시 심사위원으로 사건과 연루됐다는 의혹을 받는 시간강사에 대한 계약을 올 8월 연장하지 않기로 했다.



문체부는 이날부터 2주간 학교에 사무실을 차리고 지난달에 이어 추가로 현장감사를 진행한다. 문체부는 경찰에서 수사하고 있는 사안 외에도 학교가 악기 구매 등에 예산을 부적절하게 사용했다는 의혹에 관해서도 들여다보고 있는 것으로 전해졌다.



전통예고 관계자는 “수사와 감사에 최대한 협조하고 있고 압수수색 대상이 된 교사들에 대한 후속 조치를 위해 관련 규정 등을 검토하고 있다”며 “교직원들은 학생들을 위해 최선을 다하고 있다”고 밝혔다.