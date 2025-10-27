與 염태영 “국내 공항들, 캄보디아발 범죄 예방활동 소홀”

인천공항은 공문·전광판 적극 활용

한국공항공사는 “우리 소관은 아냐”

캄보디아 소재 범죄단체에 의한 한국인 납치·감금 사례가 잇따르고 있지만 국내 공항들이 출국자들한테 이러한 위험성을 알리는 일에 소극적이라는 지적이 27일 제기됐다.

더불어민주당 염태영 의원. 허정호 선임기자

국회 국토교통위원회 염태영 의원(더불어민주당)이 한국공항공사로부터 받은 보고에 따르면, 공사 측은 캄보디아발 한국인 납치·감금 범죄 위험성 안내 등 공항 내 사전 예방활동을 별도로 실시하지 않고 있었다. 공항공사는 “현재까지 조치한 사항은 없으나, 향후 관련기관에서 공익광고 등 송출 요청 시 (각 공항에) 적극 요청하겠다”고 했다. 공사 측은 이러한 조치가 “공사 소관은 아니다”라고 했다.

이와 대조적으로 인천공항공사 소관인 인천공항의 경우 항공사와 여행사 등에 협조 공문을 보내고, 전광판 안내를 통해 여행객들의 캄보디아 출국을 자제시키고 있다. 이에 캄보디아 현지 범죄조직들은 우리 국민들을 상대로 김해공항이나 제주공항을 이용해 베트남을 거쳐 캄보디아로 입국할 것을 권유하고 있는 것으로 전해졌다.

염 의원은 “이재명 대통령도 ‘앞으로 국제범죄조직이 한국인을 건드리거나 범죄에 끌어들이면 패가망신하는 걸 보여줘야 한다’고 강조한 만큼 한국공항공사에서도 선제적 노력을 적극적으로 해야 한다”고 했다. 그는 “최소한 항공사에 협조 공문을 보내고 탑승객이 볼 수 있도록 전광판이나 안내 팻말을 설치하는 등 대책을 마련해 조치해야 한다”고 했다.

이정기 한국공항공사 사장 직무대행은 “지적받은 내용을 겸허히 받아들이겠다”며 “다양한 방안을 통해 국민의 안전을 지킬 수 있도록 노력하겠다”고 했다.