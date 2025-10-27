국회 행안위 대구시 국정감사서 홍준표 전 시장 행정 도마

박정희 전 대통령 동상 건립 등 홍준표 전 시장 재임 당시 행정을 놓고 여당 의원들의 질타가 이어졌다.
27일 열린 국회 행정안전위원회의 대구시 국정감사에서 더불어민주당 권칠승(경기 화성시병) 의원은 박정희 동상 건립에 대해 “사회적 논란이 있는데 너무 졸속으로 했다. 반대하는 분들 많다는 것 알고도 강행했고 결국 관련 조례 폐지안이 제출됐다”며 “행정에서 정치적 중립을 유지하기를 바란다”고 요구했다.
같은 당 이상식(경기 용인갑) 의원도 “동상은 소송 등 법적 문제도 있지만 동상을 훼손할까 하는 걱정으로 불침번 초소를 세울 필요가 있나 생각된다”고 했다. 이 의원은 홍 전 시장 재임 당시 직원 채용과 관련해서도 “뉴미디어 팀장 채용 시 1등과 2등의 면접 점수가 무려 43점이 차이가 나 누가 봐도 의아스럽지 않은가 생각된다”고 했다.
같은 당 윤건영(서울 구로구을) 의원은 지난 2월 8일 동대구역에서 열린 보수 단체 집회와 관련해 “동대구역 광장은 사용 신청을 7일 전에 하도록 돼 있다. 동대구역 광장 사용신청서에 2월 3일로 돼 있는데 조례를 어긴 것 아닌가”고 지적했다.
이에 국민의힘 이달희(비례) 의원이 “박정희 동상 건립 등 대구시민 다수가 존경심을 갖는 부분에 대해 정치적 잣대로 재단하는 것은 대구시민을 깎아내리는 것”이라고 한 의사진행 발언을 놓고 여야 의원 간 고성이 오가기도 했다.
같은 당 양부남(광주 서구을) 의원은 대구 취수원을 구미 해평취수장으로 하기로 했던 환경부·지자체 간 기존 협정이 해지된 것과 관련해 "홍 전 시장이 협정을 해지하고 안동댐을 제안했다. 협정서 효력이 지자체장이 바뀐다고 해서 마음대로 임의로 해지할 수 있나"고 따졌다.
기본소득당 용혜인(비례) 의원은 “홍 전 시장 임기 내내 자기와 뜻이 다른 사람을 억압하고 소송을 감행했다”며 “홍 전 시장 재임 이후 정보공개소송 및 행정심판 건수가 높아졌다”고 비판했다. 이 밖에도 같은 당 이광희(청주 서원) 의원은 홍 전 시장 재임 당시 143억원을 들여 조성한 ‘신천 프로포즈존’ 등이 청년 관련 전시 행정이라며 지적하기도 했다.
대구·경북(TK) 신공항 건설, 취수원 이전, 미분양 아파트 대책 등 대구시의 주요 현안에 대한 질의도 잇따랐다. 국민의힘 주호영(대구 수성구갑) 의원은 “'TK 신공항'은 이름부터 잘못됐다. 도심 전투비행단 이전인데 딴 지역 사람들이 이름을 보고 공항을 새로 만드나 보나 생각한다”며 “공항은 국가 시설로 국가가 이전해야 하는 것이며 국가시설을 지자체에 넘기는데 이건 알박기이고 갑질이므로 국가가 직접 하도록 잘 설득하길 바란다”고 주문했다.
같은 당 이성권(부산 사하구갑) 의원은 대구 취수원 이전과 관련해 “정책 안정성을 깬 지자체의 무책임, 정부가 바뀔 때마다 정책 바꾸는 문제, 대구시가 취수원 확보에 적극적 의지가 있었느냐 3가지의 결합으로 표류한다 생각한다”고 말했다.
감사반장인 같은 당 서범수(울산 울주) 의원은 “대구에 악성 미분양 즉 준공 후 미분양이 많아지고 있다”며 대구시 대책이 있는지 물었다.
한편, 대구참여연대는 이날 성명을 내고 “2년 전 국정감사에서도 같은 문제를 제기했으나 또다시 '깜깜이 국감'이 반복됐다”면서 “이 정도 중계시스템을 갖출 역량이 없다는 것은 말이 안 되므로 대구시는 시민이 무엇을 보고 무엇을 아는 것을 두려워한다고 할 수밖에 없다. 홍준표 시장 재임 시절 정보 비공개, 시민참여 봉쇄, 시민공론장 폐지에 이어 언론의 보도까지 막아선 전력이 어디 가겠는가”라고 주장했다.