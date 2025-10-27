캠코 직원, ‘국유지 우선 매수권’ 미끼로 1억 넘는 돈 챙겨 잠적

전북경찰, 캠코 전북본부 30대 직원 수사 중

한국자산관리공사(캠코) 직원이 국유지 우선 매수권을 미끼로 1억원이 넘는 돈을 챙겨 달아나 경찰이 신변 확보에 나섰다.

전북경찰청은 캠코 전북본부에 근무하는 30대 공무직 직원 A씨를 사기 혐의로 수사 중이라고 27일 밝혔다.

전북경찰청사 전경.

A씨는 올해 3월부터 최근까지 사회관계망서비스(SNS) 부동산 공부 모임 등을 통해 “5년 치 사용료를 내면 국유지 우선 매수권을 주겠다”며 15명으로부터 총 1억4000여만원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.

A씨는 국유지 계약이나 매각과 관련한 어떠한 권한도 없는 공무직 신분으로, 범행이 드러날 조짐이 보이자 잠적한 것으로 알려졌다.

경찰은 피해자들과 캠코가 제출한 고소·고발장을 토대로 구체적인 사건 경위를 조사하고 있으며, A씨의 행방도 추적 중이다.

이와 관련해 캠코 측은 “직원 개인의 일탈행위로 국민에게 피해가 발생하고 공사 명예가 실추된 점에 대해 깊은 유감을 표한다”며 “수사에 적극 협조하고 재발 방지를 위한 내부 통제 강화 방안을 마련할 것”이라고 밝혔다.