제10회 런던아시아영화제 개막…'윗집 사람들' 하정우 공로상

"'모던 타임즈' 보며 감독 꿈꿔"…홍콩 거장 욘판 감독은 평생공로상

제10회 런던아시아영화제(LEAFF)가 지난 23일(현지시간) 런던 오데온 레스터스퀘어 극장에서 개막했다고 집행위원회가 27일 밝혔다.



올해 영화제 주제는 '아시아의 얼굴'로, 지난 10년간 아시아 영화가 보여준 다양성과 창의성을 기념하고 새로운 10년을 향한 도약을 선언하는 의미를 담았다.

제10회 런던아시아영화제(LEAFF) 개막식. 연합뉴스

개막식에서 진행된 시상식에서는 신작 '윗집 사람들'의 감독으로 영화제에 초청된 감독 겸 배우 하정우가 공로상의 일종인 '리프 어너러리상'(LEAFF Honorary Award)을 받았다.



하정우 감독은 "어렸을 때 찰리 채플린의 '모던 타임즈'를 보면서 감독을 꿈꿨는데, 감독으로서 런던에서 제 작품을 소개할 기회를 갖고 상까지 받게 돼 감사하다"는 소감을 밝혔다.



하 감독은 영화제 기간 런던에서 직접 관객과의 대화에 나설 예정이다.



애니메이션 '프레잉 맨티스'로 영화제를 찾은 홍콩의 거장 욘판 감독은 개막식에서 평생공로상을 받았다. 욘판 감독은 시상식 무대에서 하정우 감독에게 차기작 출연을 제안하기도 했다.



각각 '프로젝트 Y'와 '첫여름'으로 영화제에 초청된 강윤성 감독과 허가영 감독도 개막식에서 직접 작품을 소개하며 관객과의 만남에 대한 기대를 전했다.



개막작으로는 홍콩 누아르 거장 우위썬(오우삼) 감독의 1992년 작 '하드보일드'의 4K 리마스터링 버전이 상영됐다.



다음 달 2일까지 11일간 이어지는 영화제에서는 한국과 일본, 홍콩, 인도네시아 등 동아시아 국가에서 출품된 작품 총 45편이 상영된다.

