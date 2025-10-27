내란특검, 황교안 전 총리 압수수색 불발… 재집행 계획 미정

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 혐의를 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)이 27일 황교안 전 국무총리를 대상으로 한 강제수사에 착수했으나, 황 전 총리 측이 협조하지 않아 불발됐다.

법조계에 따르면 내란 특검팀은 이날 황 전 총리의 계엄 당일 행적과 관련해 황 전 총리의 주거지에 대한 압수수색영장 집행을 시도했다.

27일 서울 용산구 이태원동 황교안 전 국무총리 자택에서 내란·외환 의혹을 수사하는 조은석 특별검사팀이 압수수색을 하기 위해 대기하고 있는 가운데 아파트 밖에서 취재진과 지지자들이 모여 있다. 뉴시스

다만 황 전 총리가 문을 열어주지 않아 집행하지 못하고, 수사팀은 오후 6시께 철수한 것으로 전해졌다. 향후 재집행 계획 등에선 정해지지 않았다고 특검 관계자는 설명했다.

박 특검보는 이날 오후 정례 브리핑에서 “문을 열어주지 않을 것이라는 상황은 예상한 범위가 아니었다. 황 전 총리도 법무부 장관을 거친 법률가인 만큼 법원이 발부한 영장에 대해서는 협조를 해줬으면 하는 바람”이라고 말했다.

황 전 총리는 계엄 당일인 지난해 12월3일과 4일 페이스북에 “나라를 망가뜨린 종북주사파 세력과 부정선거 세력을 이번에 반드시 발본색원해야 한다”거나 “우원식 국회의장을 체포하라. 대통령 조치를 정면으로 방해하는 한동훈 국민의힘 대표도 체포하라” 등의 글을 게시한 바 있다.