특검, '내란 선전선동 의혹' 황교안 압수수색 대치 끝 철수

자택 문 잠그고 거부해 오후 6시께 철수…참고인 1명은 집행

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 황교안 전 국무총리에 대해 압수수색에 나섰으나 대치 끝에 불발됐다.



27일 법조계에 따르면 특검팀은 이날 오전부터 황 전 총리 주거지에 대한 압수수색영장 집행을 시도했으나 황 전 총리가 자택 문을 잠근 채 거부해 오후 6시께 철수했다.

자유와혁신 황교안 대표가 지난 9월 15일 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 '국회 패스트트랙(신속처리안건) 충돌 사건' 1심 결심 공판에 출석하고 있다. 연합뉴스

특검팀은 황 전 총리가 작년 12월 3일 자신의 페이스북에 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포를 지지하는 내용의 글을 게시해 내란 선전·선동 혐의로 고발된 사건과 관련해 압수수색에 나선 것으로 전해졌다.



황 전 총리는 당시 "비상계엄령이 선포됐다. 지금은 나라의 혼란을 막는 것이 최우선"이라며 "나라를 망가뜨린 종북주사파 세력과 부정선거 세력을 이번에 반드시 척결해야 한다"고 적었다.



또 "우원식 국회의장을 체포하라. 대통령 조치를 정면으로 방해하는 한동훈 국민의힘 대표도 체포하라"고 주장하기도 했다.



특검팀은 이날 압수수색을 통해 확보한 증거들을 토대로 황 전 총리가 페이스북 게시물을 올린 경위를 비롯해 내란 핵심 피의자들과 계엄 선포 전후로 소통하거나 공모한 사실이 있는지 등을 살필 계획이었다.



특검팀은 이와 관련해 압수수색영장이 발부된 다른 참고인 한 명에 대해서는 이날 영장 집행이 완료됐다고 밝혔다.

