인천시, 310억대 대학 청년 창업펀드 운영

인천시가 대학 주도형 창업 플랫폼을 확대한다. 지방자치단체와 교육기관에서 자본을 모아 민간 투자를 받기 어려운 창업 초기의 청년들이 안정적으로 사업할 수 있게 지원하는 게 골자다.



시는 지역 대학 창업 기업 육성을 위한 310억원 규모의 펀드 운영에 본격 나선다고 27일 밝혔다.



이번 ‘인천 대학 청년 창업펀드’는 시와 관내 9개 대학(인천가톨릭대·인천대·인하대·경인여대·인하공업전문대학·재능대·한국폴리텍Ⅱ대학·연세대·청운대)이 공동으로 15억원을 출자해 조성했다.



대학의 기술·연구 성과를 자본과 결합해 지역 혁신 기업 탄생과 성장을 지원하는 ‘인천형 투자 모델’이다. 단계별 맞춤형으로 돕기 위해 2개 조합으로 결성됐다.



1호 펀드(Start-up형)에는 10억2000만원이 모였다. 운용은 창업 기획자와 벤처 캐피털을 겸업하는 관내 운용사인 바인벤처스㈜에서 맡는다. 출자금 전액은 해당 9개 대학 창업 기업에 의무적으로 투입해 초기 보육과 성장을 돕는다.



300억원으로 마련된 2호 펀드(Scale-up형)는 ㈜BSK인베스트먼트가 운용한다. 10억원 이상은 대학 창업 기업에 반드시 보태고, 이 중 1억원 이상을 9개 대학 우수기업에 집중적으로 대 외연 확장이 이뤄지도록 할 계획이다.



이날 시·인천테크노파크, 각 운용사는 상호 협력 체계를 구축해 지속 가능한 투자 생태계 활성화에 적극 협력하기로 했다.