서울국제정원박람회, 5개월 만에 ‘천만의 정원’

입력 : 2025-10-28 06:00:00
수정 : 2025-10-27 22:44:49
박진영 기자 jyp@segye.com
5월 개막… 누적 관람 1000만 돌파
보라매공원 주변 상권에도 활기
서울시, 11월 2일까지 행사 연장

서울 동작구 보라매공원에서 진행 중인 ‘2025 서울국제정원박람회’ 방문객이 1000만명을 넘어섰다. 서울시는 시민들의 호응에 힘입어 박람회 기간을 다음 달 2일까지 연장하기로 했다.

27일 시에 따르면 올해 서울국제정원박람회는 지난 5월22일 개막한 지 158일째인 전날 오전 7시 기준 누적 관람객 1000만4001명을 기록했다.

이번 박람회를 통해 보라매공원은 인근 주민 위주로만 이용되던 생활권 공원에서 시의 새로운 명소로 재탄생했다. 보라매공원 방문객 수는 개막 첫 2주인 5월22일부터 6월4일까지 지난해 대비 5배 이상 급증했다. 20∼40대 방문도 늘어 방문객 연령대가 다양해졌다고 시는 설명했다. 이에 따라 보라매공원 주변 상권도 활기를 띠고 있다. 개막 이후 지난달 30일까지 박람회장 주변 도보 20분 내 상권의 신용카드(신한카드 기준) 매출액을 시가 분석한 결과, 지난해 같은 기간에 비해 238% 증가했다.

시는 공원 내 상행위를 금지했던 규제를 제한적으로 허용한 점을 흥행 요인 중 하나로 꼽았다. 시의 규제 철폐로 행사장 내 다양한 먹거리 및 판매 부스가 가능했기 때문이다. 더불어 소상공인의 판로 확대와 매출 증가에도 긍정적 영향을 끼쳤다. 푸드 트럭, 정원 산업전, 서로 장터, 플리마켓, 장애인 행복 장터, 정원 카페 등 6가지 유형으로 운영된 ‘정원 마켓’의 매출액은 지난달 30일 기준 21억5000만원에 달한다.

시는 당초 지난 20일까지였던 박람회를 시민 호응, 가을 강우로 인한 아쉬움 등을 감안해 다음 달 2일까지 운영한다. 가을 국화존, 보라매 국화꽃 한 잔(시음회) 등 가을 특화 프로그램을 추가로 선보이고 있다.

이수연 시 정원도시국장은 “방문객 1000만명이라는 숫자보다 즐거워하던 시민분들의 표정이 더 오래 기억에 남을 것 같다”면서 “성원에 진심으로 감사드리며, 앞으로도 일상의 행복을 드리기 위한 노력을 멈추지 않겠다”고 강조했다.

박진영 기자

