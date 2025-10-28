[알립니다] 제22회 세계문학상 공모

장편 문학의 새 바람을 기다립니다

한국 장편 문학에 새로운 바람을 일으킨 세계일보 세계문학상이 스물두 번째 수상작을 기다립니다. 세계문학상은 기성작가에게는 새로운 전기를 제공하고, 신인에게 넓은 등용문을 활짝 열어두고 있습니다. 한국 문학을 넘어 세계무대에서도 보편적 울림을 줄 중후한 작품을 고대합니다. 애써 완성한 작품, 소중하게 살피겠습니다. 신인 및 기성 작가들의 적극적인 응모를 기대합니다.

●부 문 : 대상 1편(200자 원고지 1000장 내외 분량, A4용지 제본, 4000자 안팎 요약 첨부)



●고 료 : 대상 5000만원



●응모 자격 및 작품 내용 : 기성·신인 제한 없음(발표되지 않은 창작품에 한함)



●마 감 : 2025년 12월 11일(목) [우편·택배 제출 시 당일 오후 6시 도착분까지, 방문 접수도 당일 오후 6시까지만 유효]



●기 타 : 대상작의 출판저작권 및 2차 저작권은 5년간 세계일보에 귀속됩니다.



●제출처 : (04387)서울특별시 용산구 서빙고로 17 세계일보 편집국 세계문학상 담당자 앞



●문 의 : (02)2000-1262, 자세한 내용은 munhak.segye.com 참고



●발 표 : 2026년 세계일보 창간기념호 지면