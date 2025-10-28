GH, 2조원대 ‘제3판교 건설’ 우선협상대상자 선정… 현대건설 컨소시엄

경기주택도시공사(GH)는 ‘자족형 복합단지’로 건설될 제3판교 테크노밸리 사업의 우선협상대상자로 현대건설 컨소시엄을 선정했다고 27일 밝혔다. 제3판교는 첨단 산업과 상업, 연구, 주거 기능이 조화를 이루도록 성남금토공공주택지구에 민관 통합의 지식산업센터 등을 조성하는 내용이다.

제3판교 테크노밸리 조감도

GH에 따르면 현대건설 컨소시엄에는 주관사인 현대건설(35%) 외에 대우건설(27%), 금호건설(9%), 동부건설(9%), 신동아종합건설(10%), 우미토건(5%), 이에스아이(5%) 등이 참여했다.

해당 컨소시엄이 낸 공모 제안에는 도시 정체성을 상징하는 차별화된 랜드마크 디자인을 통해 제3판교만의 독창적 경관을 구현하는 계획이 담겼다. 계획안은 제3판교가 업종 간 교류를 촉진하는 연계형 캠퍼스 구조를 갖추고, 자족 시설 용지를 수변공원과 연결하도록 했다.

GH는 올해 안에 현대건설 컨소시엄과 협약을 교환할 방침이다. 내년 특별계획구역 세부개발계획 수립과 지구계획 변경 승인 등의 절차를 거쳐 하반기에 착공한다.

이어 성남금토공공주택지구 내 6만㎡ 부지에 사업비 2조2700억원을 투입해 건축 연면적 43만㎡ 규모의 지식산업센터 등을 조성한다. 부지 안에는 지식산업센터 외에 업무시설, 상업시설, 기숙사, 연구소 등이 들어서며 2030년 초 입주가 시작될 예정이다.

김용진 GH 사장은 “공공과 민간이 협력해 지속 가능한 혁신 클러스터를 성공적으로 조성하겠다”고 말했다.