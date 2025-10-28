2차 민생회복 소비쿠폰, 오는 31일 18시까지 신청 접수

카드사 누리집·앱, 은행 영업점, 읍면동 행정복지센터 등에서 신청

사진=서울시 제공

행정안전부는 2차 민생회복 소비쿠폰의 온라인·오프라인 신청이 오는 31일에 마감된다고 27일 안내했다.

이에 따라 대상자에 해당하지만 아직 2차 소비쿠폰 신청을 하지 않은 경우 기간 내에 온라인 또는 오프라인으로 신청해야 한다.

기간 내에 신청하지 않을 경우에는 소비쿠폰을 지급받을 수 없다.

신용·체크카드로 지급을 원하는 경우 본인이 사용하는 카드사의 누리집이나 앱, 콜센터와 ARS 등을 통해 신청할 수 있고, 카드와 연계된 은행 영업점에 직접 방문 신청도 가능하다.

모바일 또는 카드형 지역사랑상품권 충전을 희망하는 경우 주소지 관할 지방정부의 지역사랑상품권 누리집 또는 앱에서 온라인으로 신청할 수 있다.

지역사랑상품권 또는 선불카드 직접 수령을 원하는 경우에는 주소지 관할 읍면동 행정복지센터(또는 주민센터, 읍·면사무소)를 방문해 신청할 수 있다.

윤호중 행안부 장관은 “소비쿠폰이 지역골목 상권에 활력을 불어넣을 수 있도록 아직 2차 소비쿠폰을 신청하지 않으신 국민께서는 10월 31일까지 반드시 신청해 주시길 바란다” 며 “행안부도 지방정부와 협력해 마감시한까지 ‘찾아가는 신청’을 적극 추진하고, 홍보·안내도 강화해 나가겠다”고 밝혔다.