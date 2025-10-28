백지연 "유독가스 마신 뒤 응급실 行…폐 치명상 걱정했다"

유튜브 채널 '지금 백지연' 27일 영상 공개

유튜브 채널 지금 백지연 캡처

MBC 아나운서 출신 방송인 백지연이 최근 겪은 아찔했던 사고를 겪으며 느낀 점을 이야기했다.

지난 27일 유튜브 채널 '지금 백지연'에는 '응급실에서 힘들어하던 백지연을 일으킨 의사의 한마디'라는 제목의 영상이 게재됐다.

해당 영상에서 백지연은 "때로는 내가 그때 왜 그랬지, 내가 거길 왜 갔지, 왜 그런 결정을 했지 이런 것 때문에 후회되거나 속상한 적 있나, 저는 있다"며 "때로는 막 10년이 지나도 내 마음에 남아서 나를 괴롭히곤 하는 그런 일도 있지 않나"라고 말문을 열었다.

이어 "얼마 전에 제가 겪은 황당한 일, 참 바보 같은 실수를 해서 겪었던 일화를 소개하겠다"며 "요즘 격무에 시달려서 정말 너무너무 피곤해서 '아, 오늘은 예배만 드리고 아무것도 안 하고 쉴 거야' 이렇게 결심을 하고 쉬려고 했다"고 말했다.

백지연은 점심식사를 위해 닭고기 손질을 한 가위를 소독하기 위해 냄비에 넣고 끓였고, 그 사이 친구에게 전화가 왔다고 했다. 그는 "통화를 하다가 알람 하는 걸 까먹었고 통화를 끝내고 나서 피곤하니까 편한 의자에 앉아서 잠이 들었다"며 "그런데 자는데 자꾸 기침이 나와서 '아, 내가 왜 그러지?' 하면서도 너무 졸리고 피곤하니까 그냥 잤다, 그러다가 진짜 코에 매캐한 냄새가 나서 잠결에 벌떡 일어나서 보니까 너무너무 매캐하고 독한 확 약품 냄새가 나더라"고 당시에 대해 설명했다.

백지연은 "가위를 끓였는데 가위 손잡이가 플라스틱이지 않나, 그 플라스틱 부분이 타서 그 유독가스를 다 마신 거다"라며 "그래서 잠을 깨고 냄비를 막 내다 놓고 난리를 친 다음에 창문 다 열고 했는데 죽을 것 같더라, '이 집 안에 있으면 안 되겠구나' 싶어서 신선한 공기를 쐬려고 밖으로 나갔다, 그런데 앉아 있는데 놀란 가슴이니까 가슴이 막 뻐근하고 아프고 계속 기침이 나오고 두통이 너무 심하고 괴롭더라"고 털어놨다.

그러면서 백지연은 친한 의사에게 연락하자 의사가 "그 유독가스가 치명타를 입혔는지 확인해야 한다고 하더라"고 했다. 이어 그는 "응급실에 누워서 링거를 꽂고 의사가 다시 검사를 해 주기를 기다리는데 마음이 너무 안 좋더라"며 "후회, 자책, 자괴감 '나 왜 이 모양이지? 냄비에 뭐 올려놨다가 한 게 한두 번이 아닌데 왜 또 이랬지? 왜 아까 알람을 안 했지? 인덕션을 올렸으면 괜찮았을 텐데 왜 인덕션을 안 썼지?' 등 이런 생각이 들더라, 몸도 괴롭고 너무 바보스럽고 속상했다, '유독가스를 마셨으니까 폐에 치명상 입었으면 어떡하지' 하는 걱정도 되고 너무 속상했다"고 고백했다.

그러다 의사가 다가왔다고. 백지연은 "의사가 '어떻게 된 일이냐'고 물어보니까 '사실은 이렇게 멍청하게 이래서 이랬다, 너무 창피하고 너무 속상하다' 했더니 이분이 저한테 등을 따뜻하게 다독이면서 '괜찮아요, 이렇게 사고 나서 많이들 오세요' 그러시더라"고 말했다.

백지연은 "근데 그 한마디, '괜찮아요' 이 한마디가 그 어떤 진통제, 그 어떤 약보다도 저한테 큰 위로가 되더라"며 "그 말이 너무 따뜻하고, 그 의사가 그냥 천사 같았고 너무 고마웠다"고 전했다. 그러면서 "그 사건이 있은 다음에 집에 돌아오면서 그런 생각이 들더라, '괜찮다'는 이 말 한마디가 정말 큰 힘이 있구나, 그래서 나 스스로한테도 '괜찮아' 이 말을 가끔 해 줘야 하겠구나' 했다"고 다짐했다.

<뉴스1>