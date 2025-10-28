원슈타인, 7년 간 열애 중이었다…연인 지호 깜짝 공개

래퍼 원슈타인이 7년 열애 사실을 고백했다.

원슈타인은 최근 소셜 미디어에 "2018년도 달팽이 둘"이라는 글과 함께 연인과 찍은 사진을 올리며 이렇게 밝혔다.

그는 "이때 2년 안에 제가 월 수익 100만 원도 못 벌면 헤어져야 한다고 그랬다. 그런데 지금도 가끔 싸우면 싸우는 거랑 별개로 지호가 나의 커리어 초반부터 같이 만들어 온 사람이니까 우리는 반반 나눠 가지는 거"라고 설명했다.

여자친구 지호에 대해선 "제 가스라이팅을 통해 3기니, 엑스 비전 등 다양한 비트 초안을 완성하며 데뷔했고, 그 외에도 '밸런타인' 뮤직비디오 감독을 하는 등 활동 영역을 넓히고 있었는데, 이번에 신작 '달팽이2' 뮤직비디오로 다시 컴백 예정"이라고 소개했다.

최근에 산에 오르면서 혼자였으면 빨리 올라가고 빨리 내려왔을 텐데 "나랑 만나 둘이 천천히 경치도 보면서 오르내려서 다행이고 감사하다"고 했다.

그러면서 "인생이라는 산이 같이 오를 사람이 많을수록 속도는 느려질 수밖에 없는 거 같다. 근데 문제가 생기면 같이 해결하는 게 안 외롭고 더 빠르니까 저는 같이 오를 사람들을 찾는 방향을 선택하는 거 같다"고 부연했다.

원슈타인은 2018년 데뷔했다. 엠넷 '쇼미더머니', MBC TV '놀면 뭐하니' 등을 통해 인지도를 높였다. 최근 신곡 '달팽이2'를 발매했다.

<뉴시스>