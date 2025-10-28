태국도 빠져버린 ‘K-치킨’의 매력…입맛 사로잡는 ‘뿌링클’

지난달 방콕에 태국 13호점 오픈

한 달간 최다 판매 메뉴는 ‘뿌링클’

다이닝브랜즈그룹이 지난달 태국 방콕에 오픈한 bhc치킨 현지 13호점 전경. 다이닝브랜즈그룹 제공

다이닝브랜즈그룹의 bhc치킨이 대표 메뉴 ‘뿌링클’로 태국 현지의 입맛을 사로잡고 있다.

28일 관련 업계에 따르면 지난달 태국 방콕에 문을 연 13호점이 한 달간 ‘뿌링클’을 가장 많이 판매했다.

bhc를 상징하는 노란 인테리어를 입고 약 25평(총 36석) 규모로 방콕 시내 대형 쇼핑몰 ‘센트럴 플라자 핀클라오’에 문을 연 이곳은 태국 현지인들은 물론 외국인 관광객들에게 ‘K-치킨’의 맛과 매력을 전하고 있다.

태국에서만 만나 볼 수 있는 ‘크리스피 뿌링클’도 이곳의 상위 판매 메뉴 자리를 차지했다. 크리스피 뿌링클은 현지의 습한 기후에도 바삭한 식감을 즐길 수 있도록 개발됐다.

현지인 입맛에 맞춰 닭 연골과 껍질을 활용한 특화 메뉴 ‘뿌링클 치킨 스킨(Skin)’과 ‘뿌링클 치킨 조인트(Joint)’도 뜨거운 반응을 얻고 있다.

bhc는 지난해 태국 최대 배달 플랫폼과 독점 계약을 맺고 배달 전용 매장도 운영 중이다.

bhc 관계자는 “오는 12월에는 올해 2월 출시 이후 국내 소비자들의 폭발적인 호응을 얻고 있는 ‘콰삭킹’을 태국 매장들에서도 선보이며 K-치킨의 글로벌 위상을 더욱 높여 나갈 계획”이라고 말했다.

지난해 태국 시장에 처음 진출한 이후 빠른 속도로 점포 수를 확대하며 성장세를 이어가는 bhc는 내년 초 현지에서 15호점 오픈을 앞두고 있다.