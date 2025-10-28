세계일보
"XX 클 것 같은데 위치 맞춰보자"…여학생들 '길거리 성희롱' 논란

입력 : 2025-10-28 09:55:02
수정 : 2025-10-28 09:55:01
공공장소에서 모르는 사람을 상대로 성희롱과 폭언을 일삼은 여학생 무리의 영상이 온라인에 퍼지며 공분을 사고 있다.

 

27일 JTBC 사건반장에 따르면 최근 소셜미디어(SNS)를 중심으로 확산된 영상에는 10대 여학생으로 보이는 이들이 에스컬레이터에서 한 중년 남성의 뒤에 서서 손가락질을 하며 "가슴 위치가 어디인지 알아보겠다. 클 것 같은데…"라고 조롱하는 모습이 담겼다.

 

이 영상은 여학생 무리 중 한 명이 직접 촬영해 SNS에 올리면서 빠르게 퍼졌다.

 

같은 게시자가 올린 또 다른 영상에는 한 무인 매장에서 빵을 고르고 있는 중년 여성의 뒤에서 여학생들이 "야" "이리온" "소보로빵 집는 X" 등의 모욕적인 말을 내뱉으며 웃는 장면이 담겼다. 여성의 옷차림을 두고 "검둥이 X" 등 인종 비하성 욕설을 퍼부으며 손가락질하고 폭소를 터뜨리는 모습도 이어졌다.

 

논란이 커지자 게시자는 문제의 영상을 삭제하면서도, 이후 '옴마'라고 저장된 인물과의 문자 메시지 내용을 공개해 파문을 키웠다. 이 대화에는 "너 빨리 영상 지워" "교육청까지 퍼졌대" 등의 내용이 있었다.

 

이런 상황에도 불구하고 게시자는 반성하는 태도를 보이지 않았고, 오히려 "다음에 또 해달라"는 한 누리꾼의 댓글에만 "알았다"라고 답글을 남겨 공분을 샀다.

 

누리꾼들은 "장난으로 넘길 수준이 아니다" "학교 인성 교육이 시급하다" "피해자 입장에서 보면 끔찍한 일" 등의 비판을 이어가고 있다.

