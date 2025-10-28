소비쿠폰 등에 3분기 1.2% 성장…"4분기 -0.1%넘으면 올해 1%대"

민간소비 1.3%, 3년 만에 최고…정부소비 1.2%·설비투자 2.4%

1년 반만에 최고 분기 성장률…내수 1.1%p·순수출 0.1%p 기여

한은 "美관세협상·2차 소비쿠폰 효과· 건설투자 지켜봐야"

[연합뉴스 자료사진. 재판매 및 DB 금지]

소비와 투자가 살아나고 수출 호조도 이어지면서 올해 3분기 한국 경제가 전분기보다 1% 이상 성장했다.



한국은행은 3분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률(직전분기대비·속보치)이 1.2%로 집계됐다고 28일 밝혔다.



작년 1분기(1.2%) 이후 1년 6개월 만에 가장 높은 분기 성장률로, 지난 8월 경제 전망 당시 한은의 예상치(1.1%)를 0.1%포인트(p) 웃도는 수준이다.



우리나라 성장률은 지난해 1분기 1.2%를 찍었지만 곧바로 2분기 -0.2%까지 추락했고, 3분기(0.1%)와 4분기(0.1%) 정체를 거쳐 올해 1분기(-0.2%) 다시 뒷걸음쳤다. 이후 2분기(0.7%) 반등에 성공한 뒤 3분기에도 성장세를 유지했다.



부문별로 보면, 민간 소비가 1.3% 늘었다. 승용차·통신기기 등 재화와 음식점·의료 등 서비스 소비가 모두 증가했다. 정부 소비도 물건비와 건강보험 급여비 위주로 1.2% 성장했다.



민간 소비는 2022년 3분기(1.3%) 이후, 정부 소비는 2022년 4분기(2.3%) 이후 각 3년, 2년 9개월 만에 최고 기록이다.



이동원 한은 경제통계2국장은 "소비심리 개선, 소비쿠폰과 전기차 보조금 등 정부 정책, 스마트폰·전기차 신제품 출시 효과, 전공의 복귀 등에 따른 종합병원 의료 소비 증가 등에 힘입어 민간 소비가 1% 이상 성장했다"고 설명했다.



정부 소비와 관련해서는 "정부의 적극적 재정 집행 기조 아래 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 관련 건설 투자와 인건비 지출, 종합병원 정상화에 따른 건강보험 급여비 증가, 추가경정예산 관련 정부 지출 증가 등이 겹친 결과"라고 덧붙였다.



설비투자도 반도체 제조용 장비, 법인용 자동차 등의 주도로 2.4% 늘었다.



수출은 반도체·자동차 등의 호조로 1.5% 불었다. 수입도 기계·장비·자동차 등을 중심으로 1.3% 늘었지만, 증가율이 수출보다 낮았다.



반대로 건설투자는 건물 건설 부진 등으로 0.1% 뒷걸음쳤다. 6분기 연속 역성장이지만, 항만·철도·발전소 등의 착공 덕에 감소 폭은 축소됐다.



3분기 성장률 기여도를 보면, 내수와 순수출(수출-수입)이 각 1.1%p, 0.1%p로 집계됐다. 그만큼 성장률을 끌어올렸다는 뜻이다.



특히 내수 기여도가 2분기(0.4%p)와 비교해 큰 폭으로 뛰었다.



내수 중에서도 민간 소비와 정부 소비, 설비투자의 기여도가 각 0.6%p, 0.2%p, 0.2%p로 성장을 주도했다.



업종별로는 제조업이 운송장비·컴퓨터·전자·광학기기 위주로 1.2% 증가했고, 서비스업도 도소매·숙박음식업·금융보험업 등의 회복으로 1.3% 늘었다. 1분기 5.4% 역성장했던 전기·가스·수도업도 전기업을 중심으로 5.6% 반등했다.



건설업의 경우 토목건설은 늘었지만, 건물건설이 줄어 전체적으로 증감 없이 전 분기 수준을 유지했다. 농림어업은 재배업 부진으로 4.8% 감소했다.



3분기 실질 국내총소득(GDI) 증가율은 0.7%로, 실질 GDP 성장률(1.2%)을 밑돌았다. 원유·천연가스 등 수입품 가격은 올랐지만, 자동차·화학제품 등 수출품 가격은 내려 교역 조건이 나빠졌기 때문이다.



이 국장은 "4분기 성장률이 -0.1∼0.3%면 올해 연간 성장률 1%(0.95∼1.04%)가 가능하다"고 분석했다.



아울러 "미국 관세 영향에도 나름 반도체 등 수출이 선방하고 있는데, 관세 탓에 미국 수출이 줄어드는 자동차 등이 4분기 어떻게 대응할지 봐야 한다"며 "2차 소비쿠폰 효과, 안전사고 관련한 공사 중단 등이 건설투자에 미칠 영향과 불확실성도 향후 경제 성장에 중요한 핵심 변수"라고 밝혔다.

<연합>