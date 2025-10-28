씨앤테크, ‘Noti’ 스마트빌딩 솔루션 디지털 쇼룸 공개

스마트빌딩 통합관리 솔루션 ‘Noti’ 디지털 쇼룸 (출처=씨앤테크)

AI·IoT 기술 전문기업 (주)씨앤테크가 차세대 스마트빌딩 통합관리 솔루션 ‘노티(Noti)’를 공개하고 본격적인 시장 진출에 나섰다.

‘노티’는 건물 내 주요 시설 데이터를 실시간으로 수집·분석하고, 이상 징후를 즉시 감지해 관리자에게 알림을 제공하는 AIoT 기반 스마트빌딩 솔루션이다. 원격 점검 및 자동 대응 기능을 통해 현장 방문 없이 주요 시설을 관리할 수 있으며, 화재·누수·정전·등 위험 상황을 신속하게 인지해 효율적이고 안전한 건물 관리 방안을 지원한다.

특히 ‘노티’는 이벤트 발생 시 비상대응 매뉴얼을 함께 제공해 시설 관리 인력이 즉각적이고 정확한 조치를 취할 수 있도록 돕는다. 관리자는 플랫폼 내 대시보드를 통해 시설 현황을 한눈에 파악하고, 실시간으로 이상 상황을 모니터링할 수 있어 현장 인력 중심 관리의 한계를 보완한 AIoT 기반 스마트빌딩 솔루션으로 평가받고 있다.

씨앤테크 관계자는 “Noti는 대형 오피스, 공공기관, 주상복합 등 다양한 유형의 건물 관리에 적용 가능한 솔루션으로, 현장 운영의 효율성과 안전성을 동시에 높일 것”이라며 “AI 기반 예측형 관리 기능을 통해 시설 관리의 자동화 수준을 한 단계 향상시키겠다”고 말했다.

이와 함께 씨앤테크는 노티 솔루션의 실제 운영 환경을 직관적으로 체험할 수 있는 디지털 쇼룸을 홈페이지를 통해 공개했다.

스마트빌딩 관리의 필요성과 효과를 보다 쉽게 전달하기 위해 마련된 이번 쇼룸은 방재실, 기계·펌프실, 전기실 등 주요 시설 공간을 가상 환경으로 구현해, 사용자가 노티의 작동 방식과 현장 적용 과정을 실시간 시뮬레이션 형태로 체험할 수 있도록 구성됐다.

방문객은 센서 아이콘을 클릭해 설비별 이상 감지 이력, 로그 데이터, 비상 대응 메뉴얼 등을 확인할 수 있으며, 실제 현장 운영과 유사한 형태로 시설 관리 과정을 경험할 수 있다.

한편, 씨앤테크의 스마트빌딩 솔루션 노티는 대전지역혁신클러스터육성(R&D) 지원사업을 통해 개발됐으며, 이를 기반으로 안전·재난 관리 분야에서 기술 경쟁력과 상용화를 강화하고 있다.