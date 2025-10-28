30년간 방치한 ‘달성 화원 LH부지’… 하중환 대구시의원 “개발 방안 마련해야”

대구시의회는 하중환 의원(달성군1)이 서면 시정질문을 통해 30여년간 방치한 달성군 화원 한국토지주택공사(LH) 부지의 신속한 용도변경과 개발 방안을 강력히 촉구했다고 28일 밝혔다.

하 의원에 따르면 1975년 개장한 서부정류장은 대명동 도심화로 1997년 화원읍 명곡택지 개발지구로 이전 확정됐다. 하지만 28년이 지난 지금까지도 아무런 조치 없이 방치되고 있는 실정이다. 이로 인해 해당 부지(38,882.3㎡)는 당시 186억원에서 현재 400억원으로 지가가 급등한데 이어, 매년 9억원의 금융비용이 발생하는 등 행정의 무책임이 시민 피해로 이어지고 있다.

하중환 대구시의원. 대구시의회 제공

달성군도 부지개발과 관련한 민원에 시달리고 있고, 공공기관 유치 등 대형 사업 추진에도 어려움을 겪고 있는 실정이다. LH의 경우도 투자금 회수 지연 등으로 재정적 손실을 보고 있다.

하 의원은 이런 상황인데도 불구하고, 대구시는 달성군과 LH의 여러 차례 도시계획시설 폐지와 용도변경 요청에 소극적인 태도로 일관해 왔다고 밝혔다. 하 의원은 “대구시가 서부와 북부정류장을 통합하는 서대구역 복합환승센터를 내년 연말 착공을 목표로 추진하는 만큼, 화원 LH부지를 더 이상 서부정류장 이전지로 묶어둘 이유가 없다”면서 “신속히 용도변경을 단행해 달성군이 부지 개발 사업을 적극 추진할 수 있도록 결단을 내려야 한다”고 강조했다.

이에 그는 답보 상태에 놓인 서대구역 복합환승센터 사업의 추진 상황과 서부정류장 법인의 입장 △화원 LH부지의 도시계획시설 폐지 및 용도변경에 대한 대구시의 입장 등을 명확히 밝힐 것을 요구했다.

하중환 의원은 “시는 서대구역 복합환승센터 사업을 흔들림 없이 추진 하는 동시에 30여년간 아무런 활용 없이 방치한 화원 LH부지를 용도변경 해 시민을 위한 발전의 길을 열어야 한다”며 “서대구역 복합환승센터 개발 추진을 명분 삼아 책임을 회피해 온 결과 지역 발전이 지연되고 시민 피해가 발생해서는 안 된다”고 거듭 강조했다.