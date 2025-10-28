외국인 항공여행객 마약 반입 급증 1위 국가는 중국

항공편을 이용한 외국인 여행객의 국내 마약 반입이 급증하고 있는 것으로 나타났다. 올해 9월 기준 시가 기준 184억 원치를 넘기는 등 증가세가 뚜렷한 것으로 나타났다. 특히 적발된 외국인 마약 사범 가운데 중국인 국적은 지난해부터 1위를 기록했다.

김은혜 국민의힘 의원. 김은혜 의원실 제공

28일 김은혜 국민의힘 의원이 인천국제공항공사와 관세청에서 제출받은 자료에 따르면 세관은 올해 9월까지 항공편으로 입국한 외국인 303명이 반입을 시도한 마약 16만8356g(시가 약 184억원)을 적발했다. 이는 지난해 항공편 외국인 102명이 총 8만1212g(약 78억원)을 반입하려다 적발된 수준을 크게 웃돈다.

특히 중국인 마약 사범이 급증했다. 2022년 9명, 2023년 15명에서 지난해 27명으로 늘었고, 올해는 9월까지 97명으로 집계됐다. 중국인의 마약 반입량도 △2022년 5626g △2023년 1만 5307g △2024년 2만 3167g △2025년(9월 기준) 3만 9208g으로 증가했다.

김 의원은 중국 무비자 입국제도를 전면 재검토해야 한다고 촉구했다. 그는 이날 오전 국정감사 대책회의에서 “외국인의 마약 밀반입량은 작년부터 내리 중국인 마약사범이 1위”라며 “무비자 입국이 무법 입국으로 돼버린 것”이라고 지적했다.

이어 “마약의 마수에서 우리 국민들을 지켜야 한다”며 “중국인 무비자 입국을 전면 재검토해야 한다”고 주장했다.