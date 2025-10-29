196명 동시 토하고 86명 입원했는데…김밥 또 팔기 시작한 분식집

부산 분식점서 김밥 먹은 200여명 집단 식중독 의심…역학조사

부산의 한 분식점에서 200명에 달하는 식중독 의심 환자가 발생해 보건당국이 긴급 역학 조사에 나섰다. 해당 분식점은 현재 영업을 재개한 상태라 피해 규모가 더 커질 수 있다는 우려가 나온다.

매장에 진열된 김밥. 게티이미지뱅크

28일 부산 연제구에 따르면 지난 19일 연제구에 위치한 한 분식점에서 김밥 등을 먹은 손님 196명이 복통과 구토 등 식중독 의심 증세를 보였다. 이 가운데 86명은 증상이 심해 병원에 입원해 치료를 받았다.

보건당국은 지난 20일 첫 식중독 의심 신고를 접수한 직후 현장을 방문해 식재료와 조리기구, 종사자 손 등에서 검체를 채취하고 원인 분석에 착수했다. 검체 분석에는 약 일주일가량이 소요될 것으로 예상된다.

당국은 유증상자가 대거 발생한 점을 고려해 해당 식당에 3일간의 영업 중단을 권고했다. 식당 측은 이에 따라 식재료를 전량 폐기하고 새로 구입하는 등 시정 조치를 이행했으며, 내부 방역과 소독도 실시했다.

다만 현행법상 검체 분석 결과가 나오기 전까지는 행정적으로 영업을 강제 중단시킬 수 없어 해당 분식점은 지난 20일부터 3일간 문을 닫았다가 이후 영업을 재개한 상태다.

연제구 관계자는 “검체 결과가 나오는 대로 역학적 연관성을 종합적으로 검토해 영업정지 등 행정처분 여부를 결정할 계획”이라며 “추가 환자 발생 여부도 지속적으로 모니터링하고 있다”고 밝혔다.

한편 ‘김밥 식중독’ 사건은 매해 반복되고 있다. 지난 7월 서울 서초구 방배동의 한 프랜차이즈 김밥집에서도 김밥을 먹은 200여명이 식중독 증상을 보여 역학조사를 진행한 결과 해당 김밥집에서 쓴 김밥 재료 문제로 식중독이 발생한 것으로 결론났다.

2021년엔 경기 성남시 분당 2개 프랜차이즈 지점에서 김밥을 섭취한 고객 270여명이 집단 식중독 증세를 보여 소송전이 벌어지기도 했다. 식중독 피해자 일부가 모여 본사를 상대로 4억원 규모의 손해배상을 청구하는 소송에 나섰고, 법원은 입원 치료를 받은 피해자에게는 200만원, 통원 치료를 받은 피해자에게는 100만원씩 위자료 지급을 명령했다.