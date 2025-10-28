[경주APEC] 로봇·모빌리티·수소기술…첨단 K테크 한자리서 기술력 과시

"K테크 대단하네"…삼성·현대차 등 혁신 기술 모아둔 엑스포공원 경주APEC '핫플'

대기업 CEO 잇단 방문…조선, AI 등 미래 기술 포럼도 이어져

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 기념해 첨단미래 기술을 선보이는 행사가 속속 이어지는 경주엑스포대공원이 '핫플레이스'로 뜨고 있다.



첨단 기술 전시에다 국내외 주요 기업 최고경영자(CEO)들도 잇달아 찾으면서 APEC 행사 참가자들의 입소문을 타고 있다.

28일 경북 경주 엑스포공원 에어돔에서 열린 'K-테크 쇼케이스'에 삼성의 마이크로 LED, 네오 QLED 8K, 프레임 등을 통해 디지털 아트 경험을 제공하는 라운지가 전시돼 있다. 연합뉴스

경주엑스포대공원에 설치된 파빌리온 돔에 28일 문을 연 'K-테크 쇼케이스'에는 최신 기술을 담으려는 각종 미디어와 놀라운 기술력을 실제 체험하려는 관람객의 발길이 끊이지 않았다.



이 전시는 대한민국 디지털 리더십과 첨단 기술력을 선보이는 것으로 국내 대기업에서 미래 산업을 이끌 혁신 기술과 비전을 제시하고 있다.



부모와 함께 전시장을 둘러본 초등학생 형제는 "신기하고 모든 것이 특별했다"고 감탄을 금치 못했다.



친구들과 함께 대구에서 온 70대 변희순씨는 "경주 문화탐방을 왔는데 APEC 행사가 있다고 해서 관람하러 왔는데 우리나라 기술이 이 정도라니 정말 대단하다고 생각한다"며 찬사를 연발했다.



쇼케이스에서 현대자동차그룹은 '수소 존'을 마련해 현대차그룹이 구상하는 수소 생태계 디오라마(모형)를 전시하고 '로봇 존'에선 완성차 제조 공정에 실제로 활용 중인 '주차로봇'을 비롯해 소형 모빌리티 로봇 플랫폼 '모베드', 4족 보행 로봇 '스팟' 등을 선보이고 있다.

28일 경북 경주 엑스포공원 에어돔에서 열린 'K-테크 쇼케이스'에 무선·투명 TV 'LG 시그니처 올레드 T'로 만든 초대형 샹들리에가 전시돼 있다. 연합뉴스

LG전자는 세계 최초의 무선·투명 TV 'LG 시그니처 올레드 T'로 만든 초대형 샹들리에를 전시하고 있다. 2대의 77형 시그니처 올레드 T로 아래로 길게 늘어진 형태의 조명을 둥글게 둘러싸 초대형 샹들리에를 구성했다.



삼성전자는 두 번 접는 폼팩터의 스마트폰 '갤럭시Z 트라이폴드'를 최초로 공개하고 자사의 혁신 디스플레이 제품을 전시한다.



SK그룹은 인공지능(AI) 데이터센터와 반도체, 통신 인프라를 결합한 AI 생태계 기술을 소개한다.



국내 대기업이 이처럼 최첨단 기술을 뽐내면서 국내외 미디어들의 촬영과 취재 경쟁도 치열했다.



전시장에는 기자들이 최첨단 기술 촬영과 관람자 평가를 담기 위해 분주하게 움직였다.



관람자들은 입장 전에 QR코드를 통해 기업과 기술 정보를 사전에 살펴본 후 기업 전시 부스에서 해당 기술에 대한 궁금증을 해소했다.



이날 대한상의 회장인 최태원 SK그룹 회장도 K-테크 쇼케이스를 다녀갔다.



맞은편 경제전시장에도 꾸준히 관람객 발길이 이어지고 있다.



전시장은 '유산 위에 지어진 미래'를 주제로 대한민국 산업 발전과 첨단기술, 문화유산을 아우른다.

대한민국의 시대별 도약의 순간을 조명하는 대한민국 산업역사관으로 시작해 5대 핵심 산업군인 반도체, 모빌리티, 조선 해양, 바이오·뷰티, K-콘텐츠를 소개하는 첨단미래산업관, 경북지역 유망 기업을 소개하는 지역기업 부스 등으로 구성됐다.



경주엑스포대공원 문화센터에서는 전날 조선을 주제로 '퓨처테크 포럼'이 열린 데 이어 이날에는 인공지능(AI)을 주제로 한 포럼이 열렸다.



전날 포럼에는 정기선 HD현대 회장 기조연설을 하기도 했다.



경북도 관계자는 "첨단산업과 기술력을 실감할 수 있는 전시가 집중돼 있는 경주엑스포대공원에 대한 관심이 갈수록 높아지고 있다"며 "경제전시장과 테크 쇼케이스, 퓨처테크 포럼을 연계하면 대한민국의 미래 첨단 기술력을 세계에 선보이는 데 큰 시너지효과를 낼 수 있을 것으로 본다"고 말했다. (이승형 기자)

