신한·하나금융, 3분기 누적 순이익 나란히 사상 최고

대출 자산 증가·증시 호황 영향



신한, 3분기 순이익 1조 4235억 기록

누적 4조 4609억… 올 첫 5조 돌파 기대

하나, 3분기 순이익 1조 1324억 발표

신한·하나銀도 누적 순이익 기록 경신

신한금융그룹과 하나금융그룹이 나란히 올해 3분기 누적 역대 최대 순이익을 거뒀다. 금리 하락에도 대출 자산이 늘고, 증시 호황으로 주식 매매 관련 수수료 등이 증가한 영향이다.



신한금융은 28일 올해 3분기 당기순이익(지배기업 지분 순이익 기준)이 1조4235억원으로 집계됐다고 공시했다. 전 분기(1조5491억원)보다 8.1% 줄었지만, 작년 동기(1조2971억원)보단 9.8% 증가한 수치다.

사진=뉴스1

올해 3분기까지 누적 순이익은 4조4609억원으로 작년 같은 기간(4조441억원)보다 10.3% 증가했다. 3분기 누적 기준 역대 최대 순이익으로, 연간 순이익이 처음 5조원 규모를 넘어설 전망이다.



계열사별로 신한은행의 3분기 순이익이 1조892억원으로, 3분기 누적 기준(3조3561억원) 역대 최대치를 기록했다.



신한투자증권(1005억원), 신한라이프(1702억원)의 순이익도 각 141.2%, 10.4% 증가했다. 반면 신한카드(1338억원)는 1년 전과 비교해 22.9% 뒷걸음쳤다. 신한금융은 이날 실적 발표에 앞서 이사회를 열고 주당 570원의 현금배당을 결의했다.



하나금융도 이날 공시를 통해 올해 3분기 1조1324억원의 당기순이익을 거뒀다고 발표했다. 작년 동기(1조1566억원)와 전 분기(1조1733억원) 대비 각각 2.1%, 3.5% 줄었다. 그러나 3분기 누적 순이익은 지난해(3조2254억원)보다 6.5% 증가한 3조4334억원을 기록했다. 역시 3분기 누적 기준 최대 실적이다.



3분기까지 그룹 이자이익은 6조7803억원으로, 지난해 같은 기간(6조5774억원)보다 3.1% 증가했다. 대출 자산이 늘고 순이자마진(NIM)이 개선된 영향으로 분석된다.



계열사별로 하나은행의 3분기 누적 당기순이익이 3분기(1조482억원)를 포함해 3조1333억원으로, 3분기 누적 기준 역대 최대 실적을 냈다. 하나카드가 1700억원(이하 3분기 누적), 하나증권이 1696억원, 하나캐피탈 641억원, 하나자산신탁 369억원, 하나생명 177억원 등을 기록했다.



아울러 하나금융 이사회는 이날 1500억원 규모의 자사주 매입·소각과 주당 920원의 분기 현금배당을 하기로 결의했다.



하나금융 관계자는 “3분기까지 매입을 완료한 자사주 6531억원을 포함한 8031억원의 자사주 매입과 연초 발표한 연간 1조원의 현금배당을 합산하면, 올해 총 주주환원 규모는 그룹 출범 이후 역대 최대인 1조8031억원을 달성하게 된다”고 말했다.