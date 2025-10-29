LG, 데이터센터 액침냉각 시대 연다

SK엔무브·美 GRC와 삼각동맹

에너지 효율·성능 극대화 협업

LG전자가 SK엔무브, 미국 액침냉각 전문기업 GRC(Green Revolution Cooling)와 손잡고 인공지능(AI) 데이터센터 냉각솔루션을 액침냉각방식까지 확대한다. LG전자는 이를 통해 AI 데이터센터를 위한 최적의 냉각솔루션 공급자로서 입지를 한층 더 강화한다는 방침이다.



28일 LG전자에 따르면 LG전자·SK엔무브·GRC는 27일 경기 평택시 LG전자 칠러사업장에서 AI 데이터센터 냉각솔루션 사업 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.



이번 협업으로 △LG전자의 칠러, 냉각수 분배 장치(CDU), 정밀한 냉각 제어를 위해 열부하를 균일하게 분산시키는 팬 월 유닛(FWU) 등 냉각 솔루션 △SK엔무브의 액침냉각 플루이드 △GRC의 액침냉각 탱크를 통합해 액침냉각 솔루션 기술 실증(PoC)을 진행한다. 실증은 평택 칠러사업장 내 구축된 AI 데이터센터 전용 테스트베드에서 진행된다. 이를 통해 3사는 액침냉각 솔루션 기반의 신규 비즈니스 기회를 적극 발굴할 계획이다.