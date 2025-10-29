서울신라호텔 식당 4곳 ‘라 리스트’ 석권

파인 다이닝·라연·콘티넬탈 등

佛 미식가이드 4년 연속 등재

호텔신라는 서울신라호텔의 파인 다이닝 레스토랑 4곳이 세계 레스토랑 가이드 ‘라 리스트 2026(LA LISTE 2026)’에 이름을 올렸다고 28일 밝혔다. 레스토랑 4곳이 모두 수상한 것은 올해로 네 번째다.



라 리스트는 프랑스 종신 대사이자 전 프랑스관광청 회장인 ‘필립 포르’가 설립한 미식 가이드다. 매년 전 세계 200여 개국의 레스토랑과 호텔을 평가해 ‘글로벌 1000대 레스토랑&호텔’을 발표한다.



한국 1위 레스토랑을 포함해 전 세계 레스토랑 순위는 다음 달 프랑스 파리에서 개최되는 라 리스트 본 행사에서 공개될 예정이다.



서울신라호텔의 파인 다이닝 레스토랑은 2017년부터 라 리스트에 등재됐다. 한식당 ‘라연’은 2017년 국내 최초이자 최고 성적으로 라 리스트에 등재된 이후, 2019년부터는 200대 레스토랑을 유지하고 있다. 프렌치 레스토랑 ‘콘티넨탈’과 일식당 ‘아리아께’는 2019년부터, 중식당 ‘팔선’은 2023년부터 1000대 레스토랑에 등재됐다. 서울신라호텔은 라 리스트 선정을 축하하기 위해 29일부터 31일까지 레스토랑 4곳을 찾는 고객들에게 웰컴 카나페와 샴페인을 제공한다.