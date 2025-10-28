“유엔 참전용사 추모 사이렌, 전국서 울리자”

매년 11월 11일 부산서만 행사

시민단체, 확대 운동 추진 나서

유엔군 소속으로 6·25전쟁에 참전해 전사한 참전용사를 추모하는 ‘턴투워드 부산(Turn Toward Busan)’ 행사에 부산을 향해 묵념하는 사이렌을 전국에서 동시에 울리자는 운동이 벌어지고 있다.



시민단체 ‘영웅을 위한 세상’은 턴투워드부산 행사의 전국 확대를 위한 추진위원회 설립을 추진하고 있다고 28일 밝혔다. 턴투워드부산은 매년 11월 11일 오전 11시 유엔군 전몰용사들이 영면해 있는 부산 유엔기념공원을 향해 동시에 묵념을 올리는 추모 의식이다.

지난 2024년 11월 11일 부산 남구 유엔기념공원에서 열린 ‘턴투워드 부산’ 참석자들이 6·25전쟁 전몰용사를 위해 묵념하고 있다. 부산시 제공

2008년 정부 주관행사로 격상됐고, 2020년에는 법정기념일로 제정됐다. 그러나 추모 사이렌은 부산에서만 울린다.



영웅을위한세상은 “대한민국의 자유민주주의를 수호하다 전사한 용사들을 제대로 기리기 위해서는 전국에 추모 사이렌이 울려 펴져야 한다”며 추진위원회 설립 경위를 설명했다. 영웅을위한세상 대표는 제2연평해전 당시 전사한 고(故) 한상국 상사의 아내인 김한나씨다. 김 대표는 “국회 의원회관을 돌며 호소 편지를 전달하고, 승낙 의사를 밝힌 의원 모두를 추진위원회 운영위원으로 위촉할 계획”이라고 말했다.



그는 “6·25전쟁에 참전한 많은 유엔군이 전사했는데, 이름도 모르는 한국에서 순국하신 분들이 많다”면서 “대부분의 국민들이 턴투워드 부산이라는 의미 있는 행사를 모르고 있다는 사실이 안타까웠다”고 말했다. 그러면서 “꼭 현충일이나 보훈의 달이 아니더라도 나라를 위해 희생하신 분을 한 번 더 생각해야 한다는 취지에서 시작했다”며 “참전용사를 기리는 일은 여야가 따로 없기 때문에 많은 국회의원이 동참할 것으로 기대한다”고 덧붙였다.



한편 김 대표는 지난 3월부터 국회 정문 앞 국회의사당역 1번 출구에서 ‘병역이행자 지원에 관한 법률안(군가산점법)’과 군인 복무 중에 발생한 외상 후 스트레스 장애(PTSD) 등 후유증에 대해 국가가 보상하는 ‘군인 재해 보상법 개정안’ 입법을 촉구하는 1인 시위를 벌이고 있다.