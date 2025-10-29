DJ 동교동 사저 ‘국가문화유산’ 된다

문화유산委, 조건부 등록 가결

한국 민주주의의 역사가 깃든 현장으로 평가받는 고(故) 김대중 전 대통령의 사저가 국가유산이 된다.



28일 국가유산청에 따르면 문화유산위원회는 이날 열린 회의에서 서울 마포구 동교동에 김 전 대통령 사저의 국가등록문화유산 등록 여부를 심의한 뒤 조건부 가결했다.

김대중 전 대통령 동교동 사저. 연합뉴스

국가문화유산으로 등록되면 명칭은 ‘서울 동교동 김대중 가옥’이 될 것으로 보인다. 현행 ‘국가등록문화유산의 명칭 부여 지침’에 따르면 건축물을 국가등록문화유산으로 등록할 때는 소재지와 고유 명칭을 더해 명칭을 정한다. 당초 마포구 측은 ‘김대중 전 대통령 사저’라는 명칭으로 국가등록문화유산 등록을 신청했으나, 전문가 논의 과정에서 현행 지침 등을 고려한 것으로 전해졌다.



김 전 대통령은 1960년대 초에 이곳에 터를 잡은 뒤 정치 인생 대부분을 보냈다. 미국 망명, 영국 유학 시기 및 2년여 간의 일산 생활을 빼고는 2009년 타계할 때까지 줄곧 이 곳에서 지냈다. 김 전 대통령과 정치적 뜻을 같이한 이들을 일컫는 ‘동교동계’라는 말도 여기에서 비롯됐다. 군사 독재 시절에는 55차례나 가택 연금을 당하기도 했다.



이희호 여사가 2019년 6월 별세한 뒤, 동교동 사저와 김 전 대통령의 노벨상 상금(8억원)을 둘러싼 형제간 유산 분쟁이 벌어지고, 지난해에는 사저가 민간에 매각된 사실이 알려지면서 논란이 일기도 했다.