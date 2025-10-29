조선족 래퍼 디아크, 대마 유통·흡입 혐의로 체포

사진=디아크 SNS 캡처

래퍼 디아크(D.Ark)가 대마 유통 및 흡연 혐의로 체포됐다. 디아크 측은 하지만 혐의를 강하게 부인 중이다.

목포경찰서가 전날 디아크에 대한 체포영장을 집행했다고 이날 뉴데일리가 보도했다. 그가 대마초를 유통하고 흡입한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)를 받는다고 했다.

마약류 관리에 관한 법률에 따르면 단순 투약의 경우 10년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금, 유통·판매·매매 알선에 관여한 경우 무기징역 또는 5년 이상의 징역형을 받을 수 있다.

해당 매체는 경찰 관계자의 말을 빌려 디아크가 혐의를 부인 중이라고 부연했다. 소속사 관계자도 다른 매체에 "경찰의 간이시약 검사 결과 음성 반응이 나왔다"고 주장했다.

중국 연변 연길시 출신 조선족인 디아크는 앞서 엠넷 '쇼미더머니 트리플세븐(777)'과 '쇼미더머니 9', '고등래퍼 4' 등 힙합 서바이벌에 출연하며 눈도장을 받았다.

최근 디지털 싱글 '바람펴서 미안해'(feat.비오)를 발표했다. 최근 새 소속사에 둥지를 틀며 활동 재개에 의지를 드러냈다.