세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

아침엔 ‘쌀쌀’, 낮엔 ‘포근’… 일교차 15도, 건강관리 유의 [오늘날씨]

입력 : 2025-10-29 08:22:37
수정 : 2025-10-29 08:22:36
폰트 크게 폰트 작게
양다훈 기자 yangbs@segye.com
구글 네이버 유튜브
28일 서울 종로구 광화문광장 인근 횡단보도에서 시민들이 이동하고 있다. 연합뉴스

 

수요일인 29일, 아침엔 쌀쌀하지만 낮부터는 기온이 크게 오르며 다시 가을 평년 날씨를 되찾겠다.

 

기상청에 따르면 이날 아침 기온은 0~9도로, 평년(2~12도)보다 다소 낮겠다. 일부 내륙 지역은 영하로 떨어지는 곳도 있겠다.

 

하지만 낮에는 15~20도까지 올라, 아침과 낮의 기온차가 15도 안팎으로 벌어지겠다.

 

기상청은 “급격한 온도 변화로 인한 감기나 면역 저하에 주의해야 한다”며 “특히 어린이·노약자는 외출 시 겉옷을 챙기는 게 좋다”고 당부했다.

 

아침까지는 내륙 곳곳에 서리나 얼음이 내릴 전망이다. 수확철 농작물 관리에도 주의가 필요하다.

또 새벽부터 오전 사이에는 가시거리 1㎞ 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 많아 출근길 운전 시 안전거리를 확보해야 한다.

 

하늘은 전국이 대체로 맑겠지만, 수도권은 간간이 구름이 많겠다.

 

주요 도시별 아침 최저기온은 서울 5도, 인천 7도, 춘천 2도, 대전 4도, 대구 4도, 부산 8도, 제주 13도다.

낮 최고기온은 서울 17도, 광주·전주 19도, 부산·제주 20도로 평년 수준을 회복하겠다.

 

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준으로, 야외활동에 무리가 없겠다.

양다훈 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지