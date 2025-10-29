대구대학교, 정부초청외국인장학사업 우수 대학 선정

대구대학교는 2024학년도 정부초청외국인장학사업(GKS) 수학대학 서면점검에서 우수 대학으로 선정됐다고 29일 밝혔다.

GKS 수학대학 서면점검은 국립국제교육원이 장학생의 효율적 관리와 학위취득률 제고를 위해 매년 을 진행한다.

외국인 유학생들이 추석 명절 나눔 행사로 윷놀이를 즐기고 있다. 대구대학교 제공

전국 88개 GKS 수학대학을 대상으로 점검을 한 결과 대구대를 비롯해 연세대, 경희대, 동서대 등 9개 대학이 우수 대학으로 최종 선정됐다.

이번 점검에서는 기존의 필수 항목 외에도 ‘취업 및 진로 지원’, ‘장학생 만족도’ 등 새로운 지표를 신설해 대학의 장학생 관리 체계와 학생 지원 역량을 종합적으로 평가했다.

대구대는 필수 지표 전반에서 우수한 관리 체계를 유지했다. 특히 장학생 만족도 평가에서 높은 점수를 기록하며 ‘학생 중심 지원체계’의 우수성을 입증했다. 이는 장학생이 체감하는 행정 서비스의 신속성, 상담 및 학업 지원, 한국 생활 적응 프로그램 운영 등의 종합적인 노력이 반영된 결과다.

강수태 대구대 국제처장은 “앞으로도 GKS 장학생들이 안정적으로 학업에 전념하고, 한국 생활에 원활히 적응할 수 있도록 수요자 중심의 맞춤형 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.