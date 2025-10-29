찬바람 불 때 생각나는 그 음료에…‘빽다방’도 백종원도 웃었다

지난해 10~12월 시즌 음료 4종 평균 판매량 19%↑

더본코리아 백종원 대표가 지난달 3일 오전 서울 중구 신라호텔 영빈관에서 열린 ‘TBK(The Born Korea)’ 글로벌 B2B(기업 간 거래)소스 론칭 시연회에서 활짝 웃고 있다. 김동환 기자

백종원 대표가 이끄는 더본코리아는 자사 브랜드 빽다방의 지난해 10~12월 겨울 시즌 음료 4종(꿀밤라떼·고구마라떼·고구마스무디·뱅쇼)의 평균 판매량이 전년보다 약 19% 증가했다고 29일 밝혔다.

구체적으로 꿀밤라떼·고구마라떼·고구마스무디 판매량은 약 22%, 겨울 대표 메뉴인 뱅쇼는 약 13% 올랐다고 빽다방은 설명했다. 겨울 시즌 메뉴 특유의 추운 날씨에만 즐길 수 있는 가치와 겨울 분위기를 살린 레시피가 소비자들에게 사랑 받으면서 매년 한 해의 끝자락을 알리는 ‘겨울의 신호탄’으로 자리매김했다는 분석이다.

고소하고 달콤한 풍미를 자랑하는 ‘꿀밤·고구마 음료 시리즈’는 해마다 재출시 요청이 이어질 정도로 꾸준한 인기를 유지하고 있으며, 진한 맛과 부드러운 식감으로 가을철 대표 시즌 메뉴로 자리했다.

올해는 점주의 아이디어를 반영해 개발된 ‘꿀밤스무디’를 새롭게 출시했다. 고소한 밤 풍미에 달콤한 연유를 더한 부드러운 블렌디드 음료로, 가을에서 겨울로 이어지는 시기에 어울리는 메뉴로 주목받으며, 초반 뜨거운 반응을 얻고 있다.

대표 겨울 한정 메뉴인 ‘뱅쇼’는 향신료와 과일향의 밸런스를 섬세하게 조율한 레시피가 ‘겨울이면 생각나는 메뉴’라는 호평을 받는다.

빽다방은 겨울 한정 음료의 인기가 높아지는 흐름에 맞춰 트렌드를 겨냥한 신메뉴와 크리스마스 시즌을 겨냥한 겨울 한정 음료군이 대거 포진된 한층 다채로운 겨울 시즌 음료 라인업을 준비 중이다.

빽다방 관계자는 “계절 트렌드에 맞춘 다양한 시즌 음료를 선보여 고객에게 색다른 브랜드 경험과 계절의 즐거움을 지속적으로 전하겠다”고 말했다.