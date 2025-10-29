'송범근과 결별' 이미주 "같은 업종 사람과 연애? 안 만난다"

가수 이미주가 연애관에 대해 솔직한 생각을 전했다.

28일 유튜브 채널 '지편한세상'에는 "오빠 진짜 행복하게 잘 사는 척한다 (지석진: ???)"라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 배우 이상엽과 가수 이미주가 게스트로 출연했다.

사진=유튜브 채널 '지편한세상' 캡처

이미주는 "저는 리액션을 천재적으로 한다. 선물을 받으면 '헉, 진짜? 너무 좋아. 어떻게 해'라고 한다"며 웃었다.

그러자 지석진은 "근데 왜 남자친구가 없냐"고 물었고, 이미주는 "너무 크게 해서 없는 것 같다. 언제든 준비는 돼 있다. 근데 없더라"고 솔직하게 털어놨다.

지석진이 "같은 업계 사람은 어때?"라고 묻자 이미주는 "안 만난다. 이별을 하면 어느 순간 마주치는 게 좀 싫은 것 같더라"고 말했다.

이에 이미주는 역으로 "같은 업계 사람 만나본 적 있냐"고 되물었고, 지석진은 "나도 같은 업종은 없다. 첫사랑과 결혼했다"고 답해 웃음을 자아냈다.

이미주는 지난해 축구선수 송범근과 공개 열애했으나 올해 결별 소식을 전했다.

이후 지난 7월에는 야구선수 이진영과의 열애설이 제기됐으나, 이미주 측은 사실무근이라며 선을 그었다.

<뉴시스>