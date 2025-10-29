노동부, 런던베이글뮤지엄 과로사 의혹에 기획감독 착수

법 위반 가능성 있을 땐 5개소까지 확대

유명 베이커리 ‘런던베이글뮤지엄’에서 직원이 과로사했다는 의혹이 제기돼 고용노동부가 기획감독에 착수했다.

노동부는 29일 런던베이글뮤지엄 인천점과 서울 종로구의 본사를 대상으로 근로감독에 착수했다고 밝혔다. 근로감독에서는 장시간 근로 문제에 더해 전 직원에 대해 휴가·휴일 부여, 임금체불 등 기타 노동관계법 위반 사항도 살핀다. 법 위반 가능성이 판단되면 즉시 감독 대상을 나머지 런던베이글뮤지엄 지점 5개소까지 확대할 예정이다.

김영훈 고용노동부 장관. 뉴시스

김영훈 노동부 장관은 “높은 연 매출을 자랑하던 유명 베이글 카페에서 미래를 꿈꾸며 일하던 20대 청년이 생을 마감한 것이 너무 가슴 아프다”며 “철저히 진상을 규명하고, 법 위반 확인 시 무관용 원칙으로 엄정 대응할 것”이라고 말했다.

런던베이글뮤지엄 인천점에서 근무하던 A(26)씨는 7월16일 오전 8시 20분께 회사 숙소에서 숨진 채 발견됐다. 입사한 지 14개월 만이었다. 유족 측에 따르면 고인은 신규 지점 개업 준비와 운영 업무를 병행하며 극심한 업무 부담을 겪은 것으로 전해졌다. 사망 1주일 전에는 주 80시간 12분가량 일했고, 그 이전 석 달 동안에도 매주 평균 60시간21분 일한 것으로 추정되고 있다.

런던베이글뮤지엄 측은 과로사 의혹을 부인했다. 입장문에서 직원들의 주당 평균 근로시간은 43.5시간이라고 반박했다. 그러면서도 신규 지점 오픈 업무 시 업무 강도가 일시적으로 집중될 수 있다며 고개를 숙였다. 강광구 대표는 전날 회사 계정 사회관계망서비스(SNS)에 “당사의 부족한 대응으로 유족이 받았을 상처와 실망에 깊이 반성하며, 진심을 담아 사과드린다”며 “다만 과로사 여부는 회사가 판단할 사안이 아니기 때문에 답할 수 없음을 양해 부탁드린다”고 했다.