美도로서 교통사고로 '바이러스 감염' 원숭이 무리 탈출

소속 대학은 "전염성 없다"…한마리 빼고 모두 사살돼

[미국 미시시피주 재스퍼 카운티 보안관 사무소 페이스북 캡처]

미국의 한 고속도로에서 바이러스를 옮길 가능성이 있는 실험실 원숭이를 실은 트럭이 교통사고가 나면서 원숭이 무리가 탈출하는 소동이 빚어졌다고 영국 일간 가디언 등이 28일(현지시간) 보도했다.



미국 미시시피주 재스퍼 카운티 보안관 사무소는 페이스북 게시글을 통해 이날 오후 59번 주간고속도로에서 리서스 원숭이 21마리를 태운 트럭이 사고를 냈다고 말했다.



이 트럭은 루이지애나주 뉴올리언스 툴레인대학교 실험실 소속 원숭이들을 플로리다주의 다른 연구기관으로 이동 중이었다.



보안관 사무소는 이 원숭이들이 C형 간염, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19), 헤르페스 등 여러 바이러스에 감염돼 있으며 인간에게 잠재적 건강 위협을 끼칠 수 있다고 말했다.



또 이들 원숭이의 무게 약 18㎏로, 공격적인 성향을 갖고 있다며 원숭이를 발견하면 접근하지 말고 당국에 신고해달라고 당부했다.



다만 툴레인대 측은 원숭이들에게 전염성은 없으며, 당국에 적극 협력하고 있다고 밝혔다.



탈출한 원숭이들은 이날 저녁 늦게 한 마리를 제외하고 모두 사살됐다. 보안관 사무소는 현재 남은 한 마리를 찾기 위해 계속 수색 중이다.

<연합>