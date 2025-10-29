李대통령 “보호무역·자국우선주의 고개 들어… APEC 역할 더욱 빛 발할 것”

(경주=뉴스1) 김민지 기자 = 이재명 대통령이 29일 경북 경주예술의전당에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋(Summit) 개회식에서 정상 특별연설을 하고 있다. (공동취재) 2025.10.29/뉴스1

이재명 대통령은 29일 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) CEO 서밋에서 “오늘날 에이펙을 둘러싼 대외적 환경이 20년 전과는 많이 다르고 보호무역주의와 자국우선주의가 고개를 들며 당장 생존이 시급한 시대가 됐다”며 “위기상황일수록 역설적으로 연대 플랫폼인 에이펙의 역할은 더욱 빛을 발할 것”이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 경주에서 열린 에이펙 CEO 서밋 특별 연설에서 지난 2005년 부산에서 열린 에이펙 정상회의를 언급한 뒤 “2025년 오늘날의 에이펙을 둘러싼 대외적 환경은 그때와는 많이 다르다”면서 이처럼 말했다. 이 대통령은 “어려울 때 친구가 진짜 친구라는 말이 있다”며 “에이펙은 위기의 순간마다 서로의 손을 잡고 연대하며 상호 신뢰가 상호 번영의 지름길임을 입증해왔다”고 했다. 그러면서 “20년 전 에이펙의 단결된 의지를 모아냈던 대한민국이 다시 에이펙 의장국으로서 위기에 맞설 다자주의 협력의 길을 선도하려 한다”고 말했다.

이 대통령은 “에이펙이 지난 36년간 걸어온 여정은 협력과 연대로 공동번영을 이뤄낼 수 있다는 걸 보여준 눈부신 성장의 역사였다”며 “1996년 문을 연 CEO 서밋은 정부와 기업, 시장과 정책을 하나로 연결하는 가교 역할을 톡톡히 해냈다. 금융과 경제, 바이오와 헬스케어, 인공지능(AI)과 디지털 분야까지 여러분의 열정과 통찰은 혁신의 씨앗이 돼 변화하는 아름드리 나무로 자라났다”고 말했다.

이 대통령은 이번 에이펙 정상회의의 주제인 ‘연결·혁신·번영’의 가치가 삼국을 통일하고 한반도 통합을 이뤄낸 신라의 정신과 맞닿아있다며 개최지인 경주와의 연결성을 부각했다. 이 대통령은 에이펙 정상회의 주제 중 ‘연결’과 관련해 “연결은 단절의 시대를 잇는 연대의 힘이다. 대한민국은 글로벌 책임 강국으로서 역내 신뢰와 연결의 협력 고리를 회복하는 데 크게 기여할 것”이라며 “대한민국은 에이펙 최초로 공급망 지속가능성을 화두로 민관 합동 포럼을 개최해 민간이 공급망 논의에 적극 참여할 기회를 열었다”고 말했다.

‘혁신’과 관련해선 “오늘날 지속가능한 발전을 이끌 혁신의 핵심은 바로 인공지능(AI)”이라며 이번 정상회의를 계기로 ‘AI 이니셔티브’를 제안할 계획이라고 밝혔다. 이 대통령은 첨성대를 언급하며 “데이터를 기반으로 별의 움직임을 읽어낸 첨성대처럼 AI 또한 데이터에 기초해 인류에 새로운 통찰과 방향을 제시할 지성의 엔진이 될 것”이라고 말하기도 했다.

‘번영’과 관련해서는 이 대통령은 “번영은 미래세대를 위한 약속”이라며 “에이펙은 지난 세월 자유무역과 투자 자유화의 선봉에서 역내의 경제 성장을 이끌어 왔다. 이제 지속가능한 발전과 공동번영의 꿈을 실현하기 위해 성장의 기회와 과실을 고루 나누는 일에 함께 힘써야 한다”고 강조했다. 이 대통령은 지난 2005년 한국 주도로 설립된 에이펙중소기업혁신센터 등을 언급하며 “대한민국은 앞으로도 경제 성장과 발전의 경험을 아낌없이 나누는 선도국가로서의 역할을 마다하지 않겠다”고 했다.

이 대통령은 마지막으로 최근 전 세계적으로 인기를 끈 ‘K팝 데몬 헌터스’를 언급하며 “케이팝 아이돌과 팬들이 강력한 연대로 어둠을 물리치는 혼문을 완성한다. 위기와 불확실성의 시대일수록 하나 되는 연대와 협력이 우리를 더 밝은 미래로 이끄는 비결”이라고 말하기도 했다. 그러면서 “이 자명한 진리는 지난 겨울 오색의 응원봉으로 내란의 어둠을 몰아낸 우리 대한민국의 ‘K 민주주의’가 증명한 것이기도 하다”고 말했다.