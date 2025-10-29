나영석 사단, 케냐行…전말은?

넷플릭스는 지난 28일 나영석PD 연출 새 예능 ‘케냐 간 세끼’가 11월 25일 첫 공개된다고 발표했다.

‘케냐 간 세끼’는 신서유기7 상품으로 기획됐다. 2019년 11월 신서유기7 4화에서 레트로 레이싱을 해 이수근, 은지원, 규현 팀이 우승 상품으로 추억의 뽑기권 100개 중 5개를 뽑았다. 그중 규현이 뽑은 88번이 ‘기린 호텔 숙박권’이 케냐행이었다.

‘신서유기7’ 4화. 디글 클래식 캡처

규현의 케냐행 상품 뽑기 후 자막에는 ‘비행기 공포증 수근이’와 ‘기린 공포증 지원이’라며 동행하는 이수근과 은지원의 반응이 이어졌다.

2020년 10월 채널십오야의 사회관계망서비스(SNS)에서 캐냐행이 공식적으로 확정됐다.

‘케냐 간 세끼’ 공식 티저 예고편. 넷플릭스 코리아 캡처

27일 넷플릭스는 ‘케냐 간 세끼’ 공식 티저 예고편을 공개했다. 티저 속 이수근과 은지원, 규현은 화려한 무늬의 의상을 입은 모습으로 나타났다. 케냐 기린의 모습과 규현이 기린과 입맞춤을 하는 장면이 이어졌다.

‘케냐 간 세끼’를 연출한 PD들의 인터뷰를 먼저 만나볼 수 있었다. 지난 2일 서울 종로구 JW 동대문 메리어트 호텔에서 ‘넷플릭스 예능 페스티벌 2025’ 미디어 행사가 진행됐다. 에그이즈커밍 김예슬PD는 “(‘케냐 간 세끼’)는 이수근, 은지원, 규현이 합이 좋아 신들린 티키타카나 애드리브가 재미 포인트일 거다. 케냐라는 대자연으로 여행을 가 경이로운 풍경도 많이 나온다. 출연자분들이 기린과 만났을 때 기대해 달라”고 말했다.

넷플릭스에서 공개된다는 점에서 “이번에 넷플릭스라는 대형 OTT라고 하니까 감개무량해 했다”고 덧붙였다.