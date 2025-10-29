세계일보
이스타항공, "바다거북이의 천국" 마나도에서 희귀 바다생물 체험 행사 [한강로 사진관]

입력 : 2025-10-29 14:13:19
수정 : 2025-10-29 14:13:17
마나도=이제원 선임기자
한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

 

29일(현지시간) 인도네시아 마나도 부나켄 해양국립공원에서 이스타항공의 인천-마나도 첫 편을 통해 도착한 관광객들이 스노쿨링과 다이빙을 즐기며 기념촬영을 하고 있다. 마나도 부나켄 해양국립공원은 맑은 바다 속에서 1,300종 이상의 해양 생물과 370여 종의 살아있는 산호초 등을 맨 눈으로 감상할 수 있어 세계 3대 다이빙 성지로 불린다.

 

이스타항공이 인천-마나도 노선 신규 취항을 기념해 29일 인도네시아부나켄 해양 국립공원에서 관광객들과 함께 '마나도 희귀 바다생물 체험 행사'을 진행했다.  인천-마나도 첫 편을 통해 도착한 관광객들은 스노쿨링과 다이빙을 통해 거북이와 열대어 등 희귀 바다생물을 가까이에서 감상하는 시간을 가졌다.   이스타항공의 인천-마나도 노선은 10월 26일부터 12월 16일까지는 주 4회(수, 목, 토, 일), 12월 17일부터는 주 7회 매일 운항한다. 인천-마나도 직항편 및 여행 상품은 팬아시아에어 및 하나투어, 모두투어 등 국내 여행사에서 구매 가능하다.

이제원 기자

